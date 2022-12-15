15 декабря 2022

У пермского министра образования появились советники

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол на тему образования. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина рассказала о своих новых советниках Фото:

У министра образования Пермского края Раисы Кассиной появились два советника на общественных началах — учитель истории и обществознания Екатерина Горошенкина и директор школы №118 Ольга Ляшенко. Обе — финалистки конкурса «Учитель года». О встрече с ними Кассина рассказала в своем telegram-канале.

«Не успела с вами поделиться, что сейчас у меня есть два советника на общественных началах, которые будут помогать развитию образования! Жду идеи и предложения от советников, которые смогут сделать наше образование лучше», — поделилась Кассина.

Ранее URA.RU рассказывало о новом проекте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по оснащению кабинетов технологии в образовательных учреждениях. Проект обсуждался на заседании правительства, где Кассина рассказала о его реализации.

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У министра образования Пермского края Раисы Кассиной появились два советника на общественных началах — учитель истории и обществознания Екатерина Горошенкина и директор школы №118 Ольга Ляшенко. Обе — финалистки конкурса «Учитель года». О встрече с ними Кассина рассказала в своем telegram-канале. «Не успела с вами поделиться, что сейчас у меня есть два советника на общественных началах, которые будут помогать развитию образования! Жду идеи и предложения от советников, которые смогут сделать наше образование лучше», — поделилась Кассина. Ранее URA.RU рассказывало о новом проекте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по оснащению кабинетов технологии в образовательных учреждениях. Проект обсуждался на заседании правительства, где Кассина рассказала о его реализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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