У пермского министра образования появились советники

Раиса Кассина рассказала о своих новых советниках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

У министра образования Пермского края Раисы Кассиной появились два советника на общественных началах — учитель истории и обществознания Екатерина Горошенкина и директор школы №118 Ольга Ляшенко. Обе — финалистки конкурса «Учитель года». О встрече с ними Кассина рассказала в своем telegram-канале.

«Не успела с вами поделиться, что сейчас у меня есть два советника на общественных началах, которые будут помогать развитию образования! Жду идеи и предложения от советников, которые смогут сделать наше образование лучше», — поделилась Кассина.

Ранее URA.RU рассказывало о новом проекте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по оснащению кабинетов технологии в образовательных учреждениях. Проект обсуждался на заседании правительства, где Кассина рассказала о его реализации.