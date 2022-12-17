В Минобороны РФ раскрыли детали боевых действий на фронтах СВО

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили около 70 бойцов ВСУ на купянском и красно-лиманском направлениях
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В Минобороны РФ подтвердили удары по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удары по подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крано-лиманском, купянском и донецком направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих. На красно-лиманском направлении потери ВСУ составили до 30-ти украинских военнослужащих. На донецком направлении уничтожено более 30-ти [украинских бойцов]», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Также информация опубликована в официальном telegram-канале Минобороны. Кроме того, на южно-донецком направлении за сутки были уничтожены до 35-ти украинских бойцов и два бронетранспортера.

Ранее сообщалось, что Россия начала атаковать энергообъекты объекты Украины. Затем в Минобороны РФ уточнили, что украинские противовоздушные средства обороны (ПВО) при отражении российских ударов попали по собственной гражданской инфраструктуре.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы РФ нанесли удары по подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крано-лиманском, купянском и донецком направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. «На купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих. На красно-лиманском направлении потери ВСУ составили до 30-ти украинских военнослужащих. На донецком направлении уничтожено более 30-ти [украинских бойцов]», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Также информация опубликована в официальном telegram-канале Минобороны. Кроме того, на южно-донецком направлении за сутки были уничтожены до 35-ти украинских бойцов и два бронетранспортера. Ранее сообщалось, что Россия начала атаковать энергообъекты объекты Украины. Затем в Минобороны РФ уточнили, что украинские противовоздушные средства обороны (ПВО) при отражении российских ударов попали по собственной гражданской инфраструктуре. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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