20 декабря 2022

На трассе ХМАО произошло ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе «Нижневартовск — Излучинск» произошло ДТП с пострадавшими Фото:

На трассе в Нижневартовске произошла авария с двумя пострадавшими. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.

«На 2 км автодороги „Нижневартовск — Излучинск“, 54-летний водитель транспортного средства „Isuzu“, по предварительным данным, не учел дорожные, метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем „Toyota“, который остановился для поворота. После касания, „Toyota“ отбросило на встречную полосу», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

На встречной полосе «Toyota» столкнулась с другим автомобилем — «Renault», а «Isuzu» вылетела в кювет. В результате аварии водители «Toyota» и «Renault» получили травмы.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция из-за непогоды ограничила скорость на участке «трассы смерти» (Тюмень — ХМАО) и в Ханты-Мансийском районе. Режим движения для всех видов транспорта был ограничен до 70 км/ч

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На трассе в Нижневартовске произошла авария с двумя пострадавшими. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО. «На 2 км автодороги „Нижневартовск — Излучинск“, 54-летний водитель транспортного средства „Isuzu“, по предварительным данным, не учел дорожные, метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем „Toyota“, который остановился для поворота. После касания, „Toyota“ отбросило на встречную полосу», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. На встречной полосе «Toyota» столкнулась с другим автомобилем — «Renault», а «Isuzu» вылетела в кювет. В результате аварии водители «Toyota» и «Renault» получили травмы. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция из-за непогоды ограничила скорость на участке «трассы смерти» (Тюмень — ХМАО) и в Ханты-Мансийском районе. Режим движения для всех видов транспорта был ограничен до 70 км/ч
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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