На трассе ХМАО произошло ДТП с пострадавшими

На трассе «Нижневартовск — Излучинск» произошло ДТП с пострадавшими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в Нижневартовске произошла авария с двумя пострадавшими. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.

«На 2 км автодороги „Нижневартовск — Излучинск“, 54-летний водитель транспортного средства „Isuzu“, по предварительным данным, не учел дорожные, метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем „Toyota“, который остановился для поворота. После касания, „Toyota“ отбросило на встречную полосу», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

На встречной полосе «Toyota» столкнулась с другим автомобилем — «Renault», а «Isuzu» вылетела в кювет. В результате аварии водители «Toyota» и «Renault» получили травмы.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция из-за непогоды ограничила скорость на участке «трассы смерти» (Тюмень — ХМАО) и в Ханты-Мансийском районе. Режим движения для всех видов транспорта был ограничен до 70 км/ч