Мэр Екатеринбурга подстраховался перед визитом Путина в Свердловскую область

Алексей Орлов 23 декабря работает по обычному графику, говорят в администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на отсутствие информации о том, что президент РФ Владимир Путин во время предполагаемого визита в Свердловскую область 23 декабря посетит Екатеринбург, городские власти решили подстраховаться. По распоряжению мэра Алексей Орлова главы районов и другие ответственные за уборку чиновники приводят в порядок гостевые маршруты.

«По предварительным сведениям, Екатеринбурга в графике визита нет. Но кто знает [как сложится]. Поэтому Орлов на всякий случай дал распоряжение особенно тщательно убираться на гостевых маршрутах», — поделился источник URA.RU в горадминистрации. При этом два других собеседника, отвечающих за городское хозяйство, сказали корреспонденту, что о каких-то особенных указаний сверху они не слышали. «Гостевые маршруты в принципе на особом внимании. О каких-либо особых поручений мне не известно», — прокомментировал официальный представитель Орлова.

«Орлов завтра работает по своему графику, и это еще одно свидетельство того, что президента в городе, скорее всего, не будет», — добавил четвертый собеседник в мэрии.

О том, что Путин прилетит в Свердловскую область 23 декабря URA.RU со ссылкой на источники рассказывало днем 20-го. По неофициальным (Кремль пока не выступал с анонсами) данным, глава государства будет работать на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил). Ожидается, что в совещаниях на территории предприятия будет участвовать губернатор Евгений Куйвашев.