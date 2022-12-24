24 декабря 2022

Свердловский мэр обратился к детям мобилизованных

Мэр Арамиля Марина Мишарина свозит детей мобилизованных в аквапарк
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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , мишарина марина
Марина Мишарина собирается отвезти детей мобилизованных в аквапарк Фото:
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Мобилизация в России

Мэр Арамиля Марина Мишарина заявила, что после новогодних праздников свозит детей мобилизованных в аквапарк. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сюрпризы и подарки не заканчиваются: после каникул хочу свозить ребятишек в аквапарк. Это моя личная инициатива: хочется еще раз их порадовать», — сказано в сообщении.

Также для семей мобилизованных 24 декабря устроили новогодний театрализованный концерт в местном ДК. После этого, по словам главы города, состоялся розыгрыш призов. «Шести семьям мы вручили баскетбольные мячи, еще стольким же счастливчикам — снегокаты, а четверым ребятам — „бублики“ для тюбинга», — пояснила Мишарина. В конце вечера всем детям вручили по два подарочных набора.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Мэр Арамиля Марина Мишарина заявила, что после новогодних праздников свозит детей мобилизованных в аквапарк. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сюрпризы и подарки не заканчиваются: после каникул хочу свозить ребятишек в аквапарк. Это моя личная инициатива: хочется еще раз их порадовать», — сказано в сообщении. Также для семей мобилизованных 24 декабря устроили новогодний театрализованный концерт в местном ДК. После этого, по словам главы города, состоялся розыгрыш призов. «Шести семьям мы вручили баскетбольные мячи, еще стольким же счастливчикам — снегокаты, а четверым ребятам — „бублики“ для тюбинга», — пояснила Мишарина. В конце вечера всем детям вручили по два подарочных набора. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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