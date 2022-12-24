Свердловский мэр обратился к детям мобилизованных

Мэр Арамиля Марина Мишарина свозит детей мобилизованных в аквапарк

25 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Марина Мишарина собирается отвезти детей мобилизованных в аквапарк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Арамиля Марина Мишарина заявила, что после новогодних праздников свозит детей мобилизованных в аквапарк. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сюрпризы и подарки не заканчиваются: после каникул хочу свозить ребятишек в аквапарк. Это моя личная инициатива: хочется еще раз их порадовать», — сказано в сообщении. Также для семей мобилизованных 24 декабря устроили новогодний театрализованный концерт в местном ДК. После этого, по словам главы города, состоялся розыгрыш призов. «Шести семьям мы вручили баскетбольные мячи, еще стольким же счастливчикам — снегокаты, а четверым ребятам — „бублики“ для тюбинга», — пояснила Мишарина. В конце вечера всем детям вручили по два подарочных набора. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Мэр Арамиля Марина Мишарина заявила, что после новогодних праздников свозит детей мобилизованных в аквапарк. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сюрпризы и подарки не заканчиваются: после каникул хочу свозить ребятишек в аквапарк. Это моя личная инициатива: хочется еще раз их порадовать», — сказано в сообщении. Также для семей мобилизованных 24 декабря устроили новогодний театрализованный концерт в местном ДК. После этого, по словам главы города, состоялся розыгрыш призов. «Шести семьям мы вручили баскетбольные мячи, еще стольким же счастливчикам — снегокаты, а четверым ребятам — „бублики“ для тюбинга», — пояснила Мишарина. В конце вечера всем детям вручили по два подарочных набора. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.