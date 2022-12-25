В «Автомобилисте» поставили екатеринбуржцев в пример казахским болельщикам

Представитель «Автомобилиста» похвалил екатеринбургских болельщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские хоккейные болельщики всегда встают во время гимна команды соперника на домашних матчах. Об этом URA.RU рассказал пресс-атташе ХК «Автомобилист» Никита Медведевских. Так он прокомментировал поведение казахстанцев, которые проигнорировали гимн России на матче.

«У нас на домашних матчах все встают на оба гимна. Не было таких вопросов никогда, чтобы кто-то где-то не встал. Никаких проблем в этом плане с нашими болельщиками не возникало. Инцидентов, чтобы мы [свердловские болельщики] игнорировали [гимн другой страны], не было», — ответил на вопрос Медведевских.

Пресс-атташе добавил, что и на выездных матчах «Автомобилиста» ранее не было замечено, чтобы болельщики домашней команды не встали под российский гимн. Что побудило не подняться казахских поклонников хоккея во время звучания гимна России в Астане, Медведевских прокомментировать затруднился.

Ранее URA.RU писало, что на матче КХЛ в Астане между «Барысом» (Казахстан) и «Автомобилистом» (Екатеринбург) местные болельщики не встали, когда зазвучал гимн России. После игры Сергей Широков — капитан «шоферов» — заявил, что это неприемлемо.