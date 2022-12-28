Екатеринбургский депутат посоветовал рубить елку, предварительно оплатив пошлину в лесничестве

Елка высотой до четырех метров обойдется в 400 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат екатеринбургской гордумы Сергей Воронин рассказал, как срубить елку за 61 рубль и не получить штраф. Об этом сообщили в официальном сообществе «Екатеринбургская городская Дума» в социальной сети «ВКонтакте».

«Перед тем, как отправиться рубить елку, оформите необходимые документы в ближайшем для вас лесничестве и заплатите небольшую пошлину. Елка от метра до двух выйдет вам в 61 рубль. Максимальная высота елки в четыре метра обойдется до 300 рублей. Не забудьте взять с собой пилу», — отметил в обращении Сергей Воронин.

Депутат гордумы просит сохранять документы на дерево. Сотрудники стационарных постов могут проверить законность вырубки елки.

Ранее агентство сообщало, что мэрия Екатеринбурга определила судьбу главной елки города. После окончания новогодних праздников дерево распилят и раздадут школам на сувениры.