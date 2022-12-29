Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS

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ВСУ задействовали американские РСЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты были перехвачены российскими комплексами С-300.

«ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS», — пишет telegram-канала Mash.

По предварительной информации две ракеты упали в промзону. На данный момент о пострадавших ничего не известно.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты были перехвачены российскими комплексами С-300. «ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS», — пишет telegram-канала Mash. По предварительной информации две ракеты упали в промзону. На данный момент о пострадавших ничего не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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