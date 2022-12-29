Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS

29 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

ВСУ задействовали американские РСЗО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты были перехвачены российскими комплексами С-300. «ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS», — пишет telegram-канала Mash. По предварительной информации две ракеты упали в промзону. На данный момент о пострадавших ничего не известно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты были перехвачены российскими комплексами С-300. «ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS», — пишет telegram-канала Mash. По предварительной информации две ракеты упали в промзону. На данный момент о пострадавших ничего не известно.