Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS

ВСУ задействовали американские РСЗО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты были перехвачены российскими комплексами С-300.
«ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS», — пишет telegram-канала Mash.
По предварительной информации две ракеты упали в промзону. На данный момент о пострадавших ничего не известно.
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