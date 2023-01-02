Десятки солдат РФ погибли в Макеевке: главное к вечеру 2 января

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ВС РФ размещались в здании учебного заведения Макеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту размещения российских солдат в Макеевке (Донецкая народная республика). Погибли десятки военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 января.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту размещения российских солдат в Макеевке (Донецкая народная республика). Погибли десятки военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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