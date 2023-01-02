Десятки солдат РФ погибли в Макеевке: главное к вечеру 2 января

ВС РФ размещались в здании учебного заведения Макеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту размещения российских солдат в Макеевке (Донецкая народная республика). Погибли десятки военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 января.
- ВСУ нанесли ракетный удар по пункту размещения российских военных в Макеевке, вычислив его по высокой активности сотовой связи. Погибли 63 российских солдата, сообщили в Минобороны России. URA.RU рассказало о том, что известно о гибели российских солдат в Макеевке.
- Системы ПВО Брянской и Воронежской областей сбили украинские беспилотники. Пострадавших в результате обоих инцидентов нет.
- Российские военные уничтожили более 70 иностранных наемников ВСУ в ДНР. В Минобороны уточнили, что ВС РФ наносили удары по местам их дислокации высокоточным оружием.
- В ходе боевых действий под Бахмутом (Артемовск) солдаты российской армии уничтожили экс-депутата Рады Михаила Гаврилюка. Об этом сообщили военкоры.
- Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе заявил, что Россия и Украина вернутся к переговорам в конце весны. По его мнению, к тому моменту обе стороны поймут, что продолжать боевые действия — бессмысленно.
- Обозреватели американского журнала Military Watch Magazine выступили с мнением, что Украина развернет у себя поставленные США системы ПВО Patriot не раньше 2024 года. По их словам, это связано с длительной подготовкой местных ремонтных бригад.
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