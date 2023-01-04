В свердловском городе собака напала на мужчину у входа в магазин

05 января 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Собака напала на мужчину у входа в магазин «Монетка» в Верхней Пышме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) собака напала на мужчину при входе в продуктовый магазин «Монетка». Об этом рассказал брат пострадавшего в соцсетях. «Ротвейлер сидел у входа в магазин без поводка и намордника, когда брат заходил в магазин собака набросилась на него. Брат сказал хозяйке об этом на что она послала его подальше», — рассказал свердловчанин в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По словам продавщицы магазина, хозяйка постоянно оставляет собаку без намордника у входа в супермаркет. Инцидент произошел днем 4 января у продуктового по адресу улица Калинина, 37. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину. После инцидента свердловчанка опасается за жизнь своего сына, который ходит по той же дороге в школу.

В Верхней Пышме (Свердловская область) собака напала на мужчину при входе в продуктовый магазин «Монетка». Об этом рассказал брат пострадавшего в соцсетях. «Ротвейлер сидел у входа в магазин без поводка и намордника, когда брат заходил в магазин собака набросилась на него. Брат сказал хозяйке об этом на что она послала его подальше», — рассказал свердловчанин в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По словам продавщицы магазина, хозяйка постоянно оставляет собаку без намордника у входа в супермаркет. Инцидент произошел днем 4 января у продуктового по адресу улица Калинина, 37. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину. После инцидента свердловчанка опасается за жизнь своего сына, который ходит по той же дороге в школу.