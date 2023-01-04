04 января 2023
03 января 2023

В свердловском городе собака напала на мужчину у входа в магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, бродячие собаки, красновишерск, столовая номер 10
Собака напала на мужчину у входа в магазин «Монетка» в Верхней Пышме Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) собака напала на мужчину при входе в продуктовый магазин «Монетка». Об этом рассказал брат пострадавшего в соцсетях.

«Ротвейлер сидел у входа в магазин без поводка и намордника, когда брат заходил в магазин собака набросилась на него. Брат сказал хозяйке об этом на что она послала его подальше», — рассказал свердловчанин в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По словам продавщицы магазина, хозяйка постоянно оставляет собаку без намордника у входа в супермаркет.

Инцидент произошел днем 4 января у продуктового по адресу улица Калинина, 37. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину. После инцидента свердловчанка опасается за жизнь своего сына, который ходит по той же дороге в школу.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) собака напала на мужчину при входе в продуктовый магазин «Монетка». Об этом рассказал брат пострадавшего в соцсетях. «Ротвейлер сидел у входа в магазин без поводка и намордника, когда брат заходил в магазин собака набросилась на него. Брат сказал хозяйке об этом на что она послала его подальше», — рассказал свердловчанин в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По словам продавщицы магазина, хозяйка постоянно оставляет собаку без намордника у входа в супермаркет. Инцидент произошел днем 4 января у продуктового по адресу улица Калинина, 37. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину. После инцидента свердловчанка опасается за жизнь своего сына, который ходит по той же дороге в школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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