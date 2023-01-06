Fox News: Байден ставит под угрозу свободу американцев

Введение системы распознавания лиц в США ставит под угрозу безопасность граждан, сообщает Fox NewsФото: Официальный сайт президента Украины
Введение системы распознавания лиц в США ставит под угрозу личную безопасность граждан. Об этом сообщает агентство Fox News. Введение такой системы поддерживает администрация президента США Джо Байдена.
«Распознавание лиц, может повысить эффективность безопасности, эффективность работы и качество обслуживания. Но какой бы удобной и эффективной ни была программа, она создает существенные долгосрочные угрозы личной свободе», — говорится в материале.
Также материал сообщает, что сбор и хранение сканов лица существенно облегчает работу отслеживания каждого гражданина в США. Представители закона могут этим злоупотреблять.
В 2020 году в США отказались от системы распознавания лиц. Компании отмечали, что для ее использования нужен национальный закон.
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Введение системы распознавания лиц в США ставит под угрозу личную безопасность граждан. Об этом сообщает агентство Fox News. Введение такой системы поддерживает администрация президента США Джо Байдена. «Распознавание лиц, может повысить эффективность безопасности, эффективность работы и качество обслуживания. Но какой бы удобной и эффективной ни была программа, она создает существенные долгосрочные угрозы личной свободе», — говорится в материале. Также материал сообщает, что сбор и хранение сканов лица существенно облегчает работу отслеживания каждого гражданина в США. Представители закона могут этим злоупотреблять. В 2020 году в США отказались от системы распознавания лиц. Компании отмечали, что для ее использования нужен национальный закон.