Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.
Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала.
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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Соледаре 6 января. Украинским военным пришлось отступать на север. Ранее ВСУ несли серьезные потери в районе Соледара, сообщал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Зеленский также признавал, что Соледар является одной из четырех горячих точек конфликта.