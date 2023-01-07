WarGonzo: ЧВК «Вагнер» создала новые проблемы гарнизону ВСУ в Соледаре. Карта

07 января 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В районе Соледара все еще есть логистика, отметил военкор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала . Российская армия прорвала оборону ВСУ в Соледаре 6 января. Украинским военным пришлось отступать на север. Ранее ВСУ несли серьезные потери в районе Соледара, сообщал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Зеленский также признавал, что Соледар является одной из четырех горячих точек конфликта. Фото: telegram-канал WarGonzo

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Соледаре 6 января. Украинским военным пришлось отступать на север. Ранее ВСУ несли серьезные потери в районе Соледара, сообщал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Зеленский также признавал, что Соледар является одной из четырех горячих точек конфликта.