WarGonzo: ЧВК «Вагнер» создала новые проблемы гарнизону ВСУ в Соледаре. Карта

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В районе Соледара все еще есть логистика, отметил военкор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала.

Российская армия прорвала оборону ВСУ в Соледаре 6 января. Украинским военным пришлось отступать на север. Ранее ВСУ несли серьезные потери в районе Соледара, сообщал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Зеленский также признавал, что Соледар является одной из четырех горячих точек конфликта.

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, что создает новые проблемы для украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Военкор отметил, что у ВСУ стало больше проблем в Соледаре после взятия села Бахмутского, но там все еще есть логистика. «К югу от Бахмута ЧВК „Вагнер“ атакует со стороны Курдюмовки. Там — оперативно важная рокада (дорога в прифронтовой полосе параллельно линии фронта, прим. URA.RU). Клещеевка — еще одно направление ее удара. Там тоже рокада. Севернее — атака на Красную Гору. Но это уже чисто тактика», — передает автор telegram-канала. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Соледаре 6 января. Украинским военным пришлось отступать на север. Ранее ВСУ несли серьезные потери в районе Соледара, сообщал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Зеленский также признавал, что Соледар является одной из четырех горячих точек конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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