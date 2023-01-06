Транспортные полицейские Екатеринбурга сняли с поездов двух нарушителей

07 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали двух нарушителей на станции Екатеринбург-Пассажирский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 7 января полицейские линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали двух нарушителей общественного порядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «49-летнюю жительницу Челябинска, находившуюся в нетрезвом состоянии, задержали за нецензурную брань. Поездная бригада отказала гражданке в посадке на поезд. Позже с поезда „Барнаул-Москва“ был снят, по акту поездной бригады, 40-летний житель Алтайского края, распивавший спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Оба нарушителя были доставлены в дежурную часть. На женщину составили протокол за мелкое хулиганство, на мужчину за употребление спиртного в общественных местах. Ранее URA.RU писало о транспортных полицейских, задержавших преступника в аэропорту Кольцово. Задержанный похитил дорогостоящие часы в аэропорту Санкт-Петербурга.

В ночь на 7 января полицейские линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали двух нарушителей общественного порядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «49-летнюю жительницу Челябинска, находившуюся в нетрезвом состоянии, задержали за нецензурную брань. Поездная бригада отказала гражданке в посадке на поезд. Позже с поезда „Барнаул-Москва“ был снят, по акту поездной бригады, 40-летний житель Алтайского края, распивавший спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Оба нарушителя были доставлены в дежурную часть. На женщину составили протокол за мелкое хулиганство, на мужчину за употребление спиртного в общественных местах. Ранее URA.RU писало о транспортных полицейских, задержавших преступника в аэропорту Кольцово. Задержанный похитил дорогостоящие часы в аэропорту Санкт-Петербурга.