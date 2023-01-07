Папа Римский надеется на продление объявленного Путиным перемирия на Украине

08 января 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Путин объявил перемирие до 24.00 7 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск выразил надежду на продление режима прекращения огня на Украине, объявленное ранее президентом России Владимиром Путиным. Его слова передал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после их телефонного разговора. «Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», — передает слова Севастьянова РИА Новости. Папа Римский передал, что 7 января молился не только за россиян, но и вместе с ними. Ранее сообщалось, что Путин объявил рождественское перемирие на Украине. Режим прекращения огня вводился по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Папа Римский Франциск выразил надежду на продление режима прекращения огня на Украине, объявленное ранее президентом России Владимиром Путиным. Его слова передал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после их телефонного разговора. «Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», — передает слова Севастьянова РИА Новости. Папа Римский передал, что 7 января молился не только за россиян, но и вместе с ними. Ранее сообщалось, что Путин объявил рождественское перемирие на Украине. Режим прекращения огня вводился по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.