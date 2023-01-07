В Челябинске продолжат отменять междугородные автобусные рейсы

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о том, что в ближайшие дни, как и 8 января, могут быть отменены автобусные рейсы внутри региона и за его пределы. Это связано с морозами.
«В связи с аномально низкой температурой воздуха возможны отмены автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов», — сообщает пресс-служба министерства.
Сегодня, 8 января уже были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте челябинского автовокзала.
В ночь на 9 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в ряде территорий температура воздуха опустится до -40 градусов. Днем ожидается -23,-28 градусов, в горах и низинах до -31 градусов. В нескольких городах и районов из-за морозов школьникам продлили каникулы до 10 января включительно.
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