07 января 2023

В Челябинске продолжат отменять междугородные автобусные рейсы

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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Междугородные рейсы отменяют, но городской транспорт пока ходит по расписанию Фото:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о том, что в ближайшие дни, как и 8 января, могут быть отменены автобусные рейсы внутри региона и за его пределы. Это связано с морозами.

«В связи с аномально низкой температурой воздуха возможны отмены автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов», — сообщает пресс-служба министерства.

Сегодня, 8 января уже были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте челябинского автовокзала.

В ночь на 9 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в ряде территорий температура воздуха опустится до -40 градусов. Днем ожидается -23,-28 градусов, в горах и низинах до -31 градусов. В нескольких городах и районов из-за морозов школьникам продлили каникулы до 10 января включительно.

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило о том, что в ближайшие дни, как и 8 января, могут быть отменены автобусные рейсы внутри региона и за его пределы. Это связано с морозами. «В связи с аномально низкой температурой воздуха возможны отмены автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов», — сообщает пресс-служба министерства. Сегодня, 8 января уже были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте челябинского автовокзала. В ночь на 9 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в ряде территорий температура воздуха опустится до -40 градусов. Днем ожидается -23,-28 градусов, в горах и низинах до -31 градусов. В нескольких городах и районов из-за морозов школьникам продлили каникулы до 10 января включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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