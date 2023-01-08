Жители Сургута возмущены ценами на самом большом катке в ХМАО

09 января 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Цена проката коньков дороже средней по городу в два раза Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута возмущены ценами за прокат коньков на самом большом катке в ХМАО. Свой негатив жители города высказали в разделе отзывы в 2ГИС. «Что за цены? Взрослый — 550 рублей. Ребенок — 350. Плюс еще покупаешь карту входа для каждого человека по 50 рублей. Я, конечно, понимаю, мы тут северяне, люди богатые, но все же имейте совесть», — сообщает пользователь с ником Елена Грудова. На других же катках города цены на прокат коньков варьируются от 150 до 250 рублей. При этом на некоторые вход совершенно бесплатный. Но не только цены на услуги вызвали негодование жителей. Также их возмутило и качество льда. «Ужасный каток. Кругом дыры, на дальнем участке кататься вообще невозможно. Ребристый лед. Коньки плохого качества. Места хранения обуви нет. В прокатном домике холодно», — добавил другой пользователь. Связать с владельцами самого большого катка в ХМАО на момент публикации не удалось. В 2ГИС не указаны контактные данные. Сами работники катка отказались сообщить телефон руководства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске сделали катки бесплатными для всех. Власти города разрешили всем жителям пользоваться школьными ледовыми катками.

Жители Сургута возмущены ценами за прокат коньков на самом большом катке в ХМАО. Свой негатив жители города высказали в разделе отзывы в 2ГИС. «Что за цены? Взрослый — 550 рублей. Ребенок — 350. Плюс еще покупаешь карту входа для каждого человека по 50 рублей. Я, конечно, понимаю, мы тут северяне, люди богатые, но все же имейте совесть», — сообщает пользователь с ником Елена Грудова. На других же катках города цены на прокат коньков варьируются от 150 до 250 рублей. При этом на некоторые вход совершенно бесплатный. Но не только цены на услуги вызвали негодование жителей. Также их возмутило и качество льда. «Ужасный каток. Кругом дыры, на дальнем участке кататься вообще невозможно. Ребристый лед. Коньки плохого качества. Места хранения обуви нет. В прокатном домике холодно», — добавил другой пользователь. Связать с владельцами самого большого катка в ХМАО на момент публикации не удалось. В 2ГИС не указаны контактные данные. Сами работники катка отказались сообщить телефон руководства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске сделали катки бесплатными для всех. Власти города разрешили всем жителям пользоваться школьными ледовыми катками.