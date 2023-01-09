В Свердловской области ожидается новая эпидемия гриппа

Пик заболеваемости гриппом в Свердловской области ожидается в конце января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый пик заболеваемости гриппом в Свердловской области ожидается в конце января. Такой прогноз в беседе с корреспондентом URA.RU дал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, вирусолог Сергей Вознесенский.

«В новогодние каникулы снизился уровень заболеваемости гриппом из-за того, что люди не ходили на работу, сидели дома. Так сказать, не заражали друг друга. Подъем заболеваемости гриппом в Свердловской области, да и в России в целом, ожидается через две-три недели», — поделился вирусолог Вознесенский.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, в целях профилактики необходимо прививаться. «Доля заразившихся гриппом среди привитых намного ниже, чем среди тех, кто не вакцинировался. Если человек не переболел гриппом, то ему стоит вакцинироваться. А если же переболел, то прививаться нет смысла, так как организм выработал иммунитет», — отметил он.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Роспотребнадзор. «В Свердловской области было зарегистрировано 26757 случаев ОРВИ, что ниже уровня последней недели 2022 года на 40,3% и выше среднего многолетнего показателя на 107,9%. В структуре заболеваемости 38% — дети», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что жители Свердловской области в 2 раза чаще стали обращаться в лаборатории за проведением анализов на определение вирусов гриппа. Такие данные были зафиксированы в декабре 2022 года.