Микрорайон Кургана остался без воды

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
Холодную воду отключили почти во всем микрорайоне Кургана Фото:

В микрорайоне Шевелевка в Кургане отключили холодное водоснабжение из-за аварии на сетях. Без воды остались несколько домов, школа, детские сады и теплопункты, об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«На сетях водопровода по ул. Карельцева, 111 произошла авария. Холодного водоснабжения нет в детской стоматологии, в 41-м и 137-м и детсадах, а также в 11-й школе. По ул. Карельцева отключили воду в домах №82, 84, 90, 90К1, 92, 117, 119. По улице 7-Больничной ресурса нет в домах №36, 38, 38А, 38Б, 38В, 40», — передает «Водный союз».

Без холодной воды также остались два теплопункта, жилые дома по улице Криволапова (7, 10, 12, 13 и 18), 8-й и 12-й дома по ул. 9-Больничная. Ресурс будет восстановлен по завершению работ на сетях.

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В микрорайоне Шевелевка в Кургане отключили холодное водоснабжение из-за аварии на сетях. Без воды остались несколько домов, школа, детские сады и теплопункты, об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза». «На сетях водопровода по ул. Карельцева, 111 произошла авария. Холодного водоснабжения нет в детской стоматологии, в 41-м и 137-м и детсадах, а также в 11-й школе. По ул. Карельцева отключили воду в домах №82, 84, 90, 90К1, 92, 117, 119. По улице 7-Больничной ресурса нет в домах №36, 38, 38А, 38Б, 38В, 40», — передает «Водный союз». Без холодной воды также остались два теплопункта, жилые дома по улице Криволапова (7, 10, 12, 13 и 18), 8-й и 12-й дома по ул. 9-Больничная. Ресурс будет восстановлен по завершению работ на сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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