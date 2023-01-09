В Свердловской области проведут массовые проверки водителей

10 января 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Мероприятия пройдут до 15 января 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей, перевозящих детей. Рейды будут проводиться до 15 января, сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Невьянский» в соцсети «ВКонтакте». «До 15 января проводятся мероприятия „Рождественские каникулы“. Сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают требования по безопасной перевозке детей», — говорится в сообщении. Также инспекторами будет проверено состояние улично-дорожной сети. В ГИБДД напомнили водителям, что при перевозке несовершеннолетних нужно убедиться, что детские удерживающие устройства надежно зафиксированы. «Не забывайте блокировать дверь со стороны ребенка — это может спасти ему жизнь», — добавили в ведомстве.

В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей, перевозящих детей. Рейды будут проводиться до 15 января, сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Невьянский» в соцсети «ВКонтакте». «До 15 января проводятся мероприятия „Рождественские каникулы“. Сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают требования по безопасной перевозке детей», — говорится в сообщении. Также инспекторами будет проверено состояние улично-дорожной сети. В ГИБДД напомнили водителям, что при перевозке несовершеннолетних нужно убедиться, что детские удерживающие устройства надежно зафиксированы. «Не забывайте блокировать дверь со стороны ребенка — это может спасти ему жизнь», — добавили в ведомстве.