09 января 2023

В Свердловской области проведут массовые проверки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Мероприятия пройдут до 15 января 2023 года Фото:

В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей, перевозящих детей. Рейды будут проводиться до 15 января, сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Невьянский» в соцсети «ВКонтакте».

«До 15 января проводятся мероприятия „Рождественские каникулы“. Сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают требования по безопасной перевозке детей», — говорится в сообщении. Также инспекторами будет проверено состояние улично-дорожной сети.

В ГИБДД напомнили водителям, что при перевозке несовершеннолетних нужно убедиться, что детские удерживающие устройства надежно зафиксированы. «Не забывайте блокировать дверь со стороны ребенка — это может спасти ему жизнь», — добавили в ведомстве.

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В Невьянске (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей, перевозящих детей. Рейды будут проводиться до 15 января, сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Невьянский» в соцсети «ВКонтакте». «До 15 января проводятся мероприятия „Рождественские каникулы“. Сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают требования по безопасной перевозке детей», — говорится в сообщении. Также инспекторами будет проверено состояние улично-дорожной сети. В ГИБДД напомнили водителям, что при перевозке несовершеннолетних нужно убедиться, что детские удерживающие устройства надежно зафиксированы. «Не забывайте блокировать дверь со стороны ребенка — это может спасти ему жизнь», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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