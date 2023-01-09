В Магнитогорске семью на пожаре спасла собака Джулька. Фото

10 января 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Пожарные приехали очень быстро Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) собака Джулька ночью спасла от пожара спящую семью. Об этом в социальных сетях 10 января рассказала хозяйка питомца Галина Фролова. «Сегодня ночью загорелся сарай у соседей, во втором часу ночи. Моя собака Джулька меня разбудила своим лаем. Все спали конечно, и хозяева загоревшегося строения и все соседи. Так моя собака стала спасителем в садах Строитель-4», — написала Фролова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» и выложила фотографию своей собаки. По словам женщины, пожарные приехали очень быстро. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что ночью в СНТ «Строитель-4» в Магнитогорске горел деревянный сарай площадью более 80 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 пожарных. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования. Жулька стала спасителем жителей СНТ «Строитель-4» Фото: Галина Фролова, группа «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) собака Джулька ночью спасла от пожара спящую семью. Об этом в социальных сетях 10 января рассказала хозяйка питомца Галина Фролова. «Сегодня ночью загорелся сарай у соседей, во втором часу ночи. Моя собака Джулька меня разбудила своим лаем. Все спали конечно, и хозяева загоревшегося строения и все соседи. Так моя собака стала спасителем в садах Строитель-4», — написала Фролова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» и выложила фотографию своей собаки. По словам женщины, пожарные приехали очень быстро. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что ночью в СНТ «Строитель-4» в Магнитогорске горел деревянный сарай площадью более 80 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 пожарных. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.