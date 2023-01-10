В Нижнем Тагиле ликвидировали горы мусора, на которые жаловались горожане. Фото

11 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Во дворе Нижнего Тагила провели тщательную уборку отходов, на которые жаловались горожане Фото: Денис Моргунов © URA.RU Со двора одного из домов Нижнего Тагила убрали накопленный мусор, на который жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщил региональный оператор «Компания Рифей». «После жалобы жителей мы провели проверку, к утру 11 января на площадке был наведен порядок. Вывоз отходов с контейнерной площадки производится в соответствии с санитарными правилами. Замена бункера по данному адресу производилась 3 и 10 января», — рассказали в «Рифей». Региональный оператор отметил, что ответственность по поддержанию чистоты на территории места накопления твердых коммунальных отходов лежит на УК «Городок», уборкой данной контейнерной площадки и ее содержанием занимается также управляющая компания. «Дополнительных заявок на вывоз бункера для крупногабаритных отходов от УК не поступало», — сказали в компании. В «Рифей» напомнили о правилах содержания места накопления ТКО. Бункерное оборудование предназначено для сбора крупногабаритных отходов — в частности мебели, а органические твердые коммунальные отходы необходимо размещать в обычные контейнеры. Ранее местные жители Нижнего Тагила пожаловались на горы мусора во дворе. Горожане возмутились взымаемой платой за уборку отходов. В Нижнем Тагиле ликвидировали горы мусора Фото: местный житель Нижнего Тагила

Со двора одного из домов Нижнего Тагила убрали накопленный мусор, на который жаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщил региональный оператор «Компания Рифей». «После жалобы жителей мы провели проверку, к утру 11 января на площадке был наведен порядок. Вывоз отходов с контейнерной площадки производится в соответствии с санитарными правилами. Замена бункера по данному адресу производилась 3 и 10 января», — рассказали в «Рифей». Региональный оператор отметил, что ответственность по поддержанию чистоты на территории места накопления твердых коммунальных отходов лежит на УК «Городок», уборкой данной контейнерной площадки и ее содержанием занимается также управляющая компания. «Дополнительных заявок на вывоз бункера для крупногабаритных отходов от УК не поступало», — сказали в компании. В «Рифей» напомнили о правилах содержания места накопления ТКО. Бункерное оборудование предназначено для сбора крупногабаритных отходов — в частности мебели, а органические твердые коммунальные отходы необходимо размещать в обычные контейнеры. Ранее местные жители Нижнего Тагила пожаловались на горы мусора во дворе. Горожане возмутились взымаемой платой за уборку отходов.