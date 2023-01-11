В Академии военных наук объяснили, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки

Военный академик Бартош: Запад отказывается от поставок танков «Абрамс» Украине из-за непрочных мостов

12 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Западные танки слишком тяжелы для украинских мостов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны отказываются поставлять тяжелые танки «Абрамс» Киеву, так как не все украинские мосты могут выдержать вес этих машин. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «От поставок „Абрамсов“ Запад пока воздерживается, потому что это тяжелые машины весом более 50 тонн каждая. Не все мосты на территории Украины могут выдержать вес такого танка, поэтому они могут оказаться в ряде случаев бесполезными», — сказал Александр Бартош. В связи с этим, отметил кандидат военных наук, западные страны удовлетворяют запросы Украины только по легкой бронетехнике. «Пока делается ставка на переброску легких бронированных машин, бронетранспортеров, а также основательно устаревших, но достаточно эффективных французских колесных танков», — уточнил эксперт. Ранее США выделили Украине самый большой пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. В него входят поставки 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 внедорожников HMMWV и так далее. Действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с URA.RU предположил, что после отправки на Украину американских боевых машин пехоты и французских легких танков AMX-10 страны Запады перейдут к поставкам более тяжелой техники — «Леопардов» и «Абрамсов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны отказываются поставлять тяжелые танки «Абрамс» Киеву, так как не все украинские мосты могут выдержать вес этих машин. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «От поставок „Абрамсов“ Запад пока воздерживается, потому что это тяжелые машины весом более 50 тонн каждая. Не все мосты на территории Украины могут выдержать вес такого танка, поэтому они могут оказаться в ряде случаев бесполезными», — сказал Александр Бартош. В связи с этим, отметил кандидат военных наук, западные страны удовлетворяют запросы Украины только по легкой бронетехнике. «Пока делается ставка на переброску легких бронированных машин, бронетранспортеров, а также основательно устаревших, но достаточно эффективных французских колесных танков», — уточнил эксперт. Ранее США выделили Украине самый большой пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. В него входят поставки 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 внедорожников HMMWV и так далее. Действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с URA.RU предположил, что после отправки на Украину американских боевых машин пехоты и французских легких танков AMX-10 страны Запады перейдут к поставкам более тяжелой техники — «Леопардов» и «Абрамсов».