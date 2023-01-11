В Нижнем Тагиле неизвестный протаранил две иномарки и скрылся. Фото

11 января 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле разыскивают виновника ДТП, протаранившего автомобили Audi и Renault Фото: Анна Андреева © URA.RU В Нижнем Тагиле во дворе дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил 2 автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в сообществе «Черный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 10 января возле дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил автомобили Audi и Renault и скрылся с места ДТП. Оба собственника написали заявления в полицию», — поделился с корреспондентом агентства владелец одного из автомобилей Владимир Галимзянов. Хозяин иномарки просит отклика от очевидцев. «Также убеждаю виновника ДТП самолично выйти на связь», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась. ДТП произошло на улице Луначарского, 55. В Нижнем Тагиле неизвестный протаранил две иномарки и скрылся Фото: сообщество «Черный список Тагила» в социальной сети «ВКонтакте» В Нижнем Тагиле разыскивается виновник ночного ДТП Фото: сообщество «Черный список Тагила» в социальной сети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле во дворе дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил 2 автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в сообществе «Черный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 10 января возле дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил автомобили Audi и Renault и скрылся с места ДТП. Оба собственника написали заявления в полицию», — поделился с корреспондентом агентства владелец одного из автомобилей Владимир Галимзянов. Хозяин иномарки просит отклика от очевидцев. «Также убеждаю виновника ДТП самолично выйти на связь», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась. ДТП произошло на улице Луначарского, 55.