В Нижнем Тагиле неизвестный протаранил две иномарки и скрылся. Фото

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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
В Нижнем Тагиле разыскивают виновника ДТП, протаранившего автомобили Audi и Renault Фото:

В Нижнем Тагиле во дворе дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил 2 автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в сообществе «Черный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте».

«В ночь на 10 января возле дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил автомобили Audi и Renault и скрылся с места ДТП. Оба собственника написали заявления в полицию», — поделился с корреспондентом агентства владелец одного из автомобилей Владимир Галимзянов.

Хозяин иномарки просит отклика от очевидцев. «Также убеждаю виновника ДТП самолично выйти на связь», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась. ДТП произошло на улице Луначарского, 55.

В Нижнем Тагиле неизвестный протаранил две иномарки и скрылся
Фото:
В Нижнем Тагиле разыскивается виновник ночного ДТП
Фото:

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В Нижнем Тагиле во дворе дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил 2 автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в сообществе «Черный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 10 января возле дома по адресу Уральский проспект 58 неизвестный протаранил автомобили Audi и Renault и скрылся с места ДТП. Оба собственника написали заявления в полицию», — поделился с корреспондентом агентства владелец одного из автомобилей Владимир Галимзянов. Хозяин иномарки просит отклика от очевидцев. «Также убеждаю виновника ДТП самолично выйти на связь», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась. ДТП произошло на улице Луначарского, 55.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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