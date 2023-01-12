CNN: солдаты ВСУ оказались брошены в Соледаре в плачевной ситуации

13 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Журналисты CNN поговорили с солдатами ВСУ, брошенными в Соледаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), державшие оборону в Соледаре, оказались брошены своими командирами и были лишены возможности отступить. Об этом с места событий передал американским журналистам один из украинских военнослужащих. «Мы пытались уйти сами, но [русские] уже там. Если не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — сообщил боец ВСУ в телефонном разговоре журналистам CNN . Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, а среди оставшихся — множество раненых. «Нам сказали держаться», — сообщил военнослужащий. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнер рассказал об освобождении Соледара. Врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об уничтожении около пяти бригад ВСУ в Соледаре. Кроме того, от солдат ВСУ систематически поступают жалобы на свое командование, один из пленных признался в жестокости и некомпетентности своих офицеров.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), державшие оборону в Соледаре, оказались брошены своими командирами и были лишены возможности отступить. Об этом с места событий передал американским журналистам один из украинских военнослужащих. «Мы пытались уйти сами, но [русские] уже там. Если не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — сообщил боец ВСУ в телефонном разговоре журналистам CNN. Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, а среди оставшихся — множество раненых. «Нам сказали держаться», — сообщил военнослужащий. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнер рассказал об освобождении Соледара. Врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об уничтожении около пяти бригад ВСУ в Соледаре. Кроме того, от солдат ВСУ систематически поступают жалобы на свое командование, один из пленных признался в жестокости и некомпетентности своих офицеров.