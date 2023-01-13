Житель Соледара рассказал о колоссальных потерях ВСУ в городе

Житель Соледара: тела погибших солдат ВСУ валялись в городе повсюду

13 января 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Житель Соледара раскрыл масштабы потерь ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в Соледаре во время наступления российских солдат. Об этом рассказал один из жителей освобожденного Соледара. «Потери огромные. Даже на земле (тела — прим. URA.RU) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал — да они им и не нужны», — заявил житель Соледара в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите мирных жителей Донбасса. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль всей территории Соледара. Его слова были подтверждены замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудиновым. Кроме того, журналистам CNN удалось выйти на связь с одним из солдат ВСУ, находящимся на территории Соледара. Согласно сообщению военнослужащего, командование бросило его группировку умирать, воспрепятствовав возможности отступления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в Соледаре во время наступления российских солдат. Об этом рассказал один из жителей освобожденного Соледара. «Потери огромные. Даже на земле (тела — прим. URA.RU) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал — да они им и не нужны», — заявил житель Соледара в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите мирных жителей Донбасса. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль всей территории Соледара. Его слова были подтверждены замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудиновым. Кроме того, журналистам CNN удалось выйти на связь с одним из солдат ВСУ, находящимся на территории Соледара. Согласно сообщению военнослужащего, командование бросило его группировку умирать, воспрепятствовав возможности отступления.