Зеленский приказал Залужному вернуть Соледар любой ценой

13 января 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет вернуть Соледар, сообщил telegram-канал Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский приказал главкому Вооруженными силами страны Валерию Залужному вернуть Соледар (Донецкая народная республика), несмотря на потенциальные большие потери. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники. Ранее российские войска взяли город под свой контроль. «Зеленский потребовал от Залужного вернуть контроль над Соледаром и организовать контрнаступление на город, чтобы вернуть контроль», — пишет telegram-канал, ссылаясь на информацию от источника в украинском Офисе президента. По словам журналистов, на позицию Зеленского в вопросе контроля над Соледаром не повлияли многочисленные доводы Залужного о потенциальных больших потерях среди военных и боеприпасов. Ранее российские войска взяли Соледар под свой контроль. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что из города были выведены мирные жители, а солдаты ВСУ, не пожелавшие сдаваться в плен, были уничтожены. Действия военных российской армии в Соледаре отметили в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал главкому Вооруженными силами страны Валерию Залужному вернуть Соледар (Донецкая народная республика), несмотря на потенциальные большие потери. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники. Ранее российские войска взяли город под свой контроль. «Зеленский потребовал от Залужного вернуть контроль над Соледаром и организовать контрнаступление на город, чтобы вернуть контроль», — пишет telegram-канал, ссылаясь на информацию от источника в украинском Офисе президента. По словам журналистов, на позицию Зеленского в вопросе контроля над Соледаром не повлияли многочисленные доводы Залужного о потенциальных больших потерях среди военных и боеприпасов. Ранее российские войска взяли Соледар под свой контроль. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что из города были выведены мирные жители, а солдаты ВСУ, не пожелавшие сдаваться в плен, были уничтожены. Действия военных российской армии в Соледаре отметили в Кремле.