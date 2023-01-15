15 января 2023
14 января 2023

Власти Пермского края продлили запрет для иностранцев работать в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
Запрет вводится до конца 2023 года Фото:

В Пермском крае продлили запрет для иностранцев работать таксистами. Соответствующий указ губернатора Дмитрий Махонина опубликован на сайте правительства Пермского края.

«Установить на 2023 год запрет на привлечение хозяйствующим объектам иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам экономической деятельности», — говорится в указе. Работодателям дается три месяца, чтобы исполнить требования властей.

В прошлый раз иностранцам запрещали работать в такси в апреле 2022 года. Помимо работы в такси в Пермском крае иностранцам запрещается работать в городских, междугородних перевозках, перевозках опасных грузов, добыче нефти, газа и некоторых сферах торговли.

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В Пермском крае продлили запрет для иностранцев работать таксистами. Соответствующий указ губернатора Дмитрий Махонина опубликован на сайте правительства Пермского края. «Установить на 2023 год запрет на привлечение хозяйствующим объектам иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам экономической деятельности», — говорится в указе. Работодателям дается три месяца, чтобы исполнить требования властей. В прошлый раз иностранцам запрещали работать в такси в апреле 2022 года. Помимо работы в такси в Пермском крае иностранцам запрещается работать в городских, междугородних перевозках, перевозках опасных грузов, добыче нефти, газа и некоторых сферах торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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