Власти Пермского края продлили запрет для иностранцев работать в такси

Запрет вводится до конца 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае продлили запрет для иностранцев работать таксистами. Соответствующий указ губернатора Дмитрий Махонина опубликован на сайте правительства Пермского края.

«Установить на 2023 год запрет на привлечение хозяйствующим объектам иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам экономической деятельности», — говорится в указе. Работодателям дается три месяца, чтобы исполнить требования властей.

В прошлый раз иностранцам запрещали работать в такси в апреле 2022 года. Помимо работы в такси в Пермском крае иностранцам запрещается работать в городских, междугородних перевозках, перевозках опасных грузов, добыче нефти, газа и некоторых сферах торговли.