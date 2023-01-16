Инженеру-конструктору готовы платить свыше 85 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске назвали три самых высокооплачиваемых вакансии в январе. Согласно рейтингу сайта SuperJob, в рейтинг вошли вакансии инженера, специалиста по взысканию и товароведа.

«В Челябинске в январе больше всего готовы платить инженеру-конструктору. Компания предлагает зарплату от 85 тысяч рублей. На втором месте — вакансия старшего специалиста по взысканию с зарплатой от 65 тысяч рублей. На третьем месте — товаровед сектора приемки с зарплатой от 55 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что при трудоустройстве на должность инженера кандидат должен иметь высшее образование, а также опыт работы от одного года. Для соискателей для двух других вакансий критерии менее строгие. Рассматриваются кандидаты и со средним специальным образованием.

Помимо хорошей зарплаты, работодатели предлагают кандидатам дополнительные бонусы. Например, инженеру-конструктору гарантируют дополнительные социальные выплаты, льготные путевки на отдых и в детские лагеря. Специалисту по взысканию обещают обучение, премии, ДМС и скидки на продукты компании. Успешные кандидаты на должность товароведа смогут получить от компании бесплатное оформление медицинской книжки, спецодежду, скидки на продукцию компании и развоз на такси.