В Перми у Крещенской купели установили католический крест. Фото, видео

18 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Четырехконечный крест переделали до появления священника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми при подготовке купели для традиционных Крещенских купаний на Мотовилихинском пруду рабочие изначально установили не православный, а католический крест. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, ошибку вовремя исправили по указанию представителя администрации района. «Бригада строителей, обустраивающая купель, поставила католический крест, но представитель из администрации Мотовилихинского района это заметила. За несколько минут до появления священника, который доложен освятить купель, ошибку исправили», — рассказал корреспондент агентства. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господня 19 января. На традиционные купания православные собираются в ночь с 18 на 19 число. Главное отличие православного креста от католического заключается в его шести- или восьмиконечной форме, тогда как католический крест четырехконечный. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае организуют 55 мест для Крещенских купаний. Но в Чусовском округе их не будет — власти объяснили это тем, что моста, около которого обычно делают купель, нуждается в ремонте. После замечания ошибку исправили Сергей Русанов

В Перми при подготовке купели для традиционных Крещенских купаний на Мотовилихинском пруду рабочие изначально установили не православный, а католический крест. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, ошибку вовремя исправили по указанию представителя администрации района. «Бригада строителей, обустраивающая купель, поставила католический крест, но представитель из администрации Мотовилихинского района это заметила. За несколько минут до появления священника, который доложен освятить купель, ошибку исправили», — рассказал корреспондент агентства. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господня 19 января. На традиционные купания православные собираются в ночь с 18 на 19 число. Главное отличие православного креста от католического заключается в его шести- или восьмиконечной форме, тогда как католический крест четырехконечный. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае организуют 55 мест для Крещенских купаний. Но в Чусовском округе их не будет — власти объяснили это тем, что моста, около которого обычно делают купель, нуждается в ремонте.