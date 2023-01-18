Преподавательница УрФУ, обозвавшая студентку из Казахстана, стала жертвой провокации

19 января 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Студенты УрФУ встали на защиту преподавательницы, назвавшей «бездарной дурой» студентку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподавательница Уральского федерального университета (УрФУ), назвавшая студентку из Казахстана «бездарной дурой» и высмеявшая ее гражданство, стала жертвой провокации этой девушки. Так считают другие студенты вуза, вставшие на защиту преподавательницы. «Часть студентов встали на защиту нагрубившего преподавателя. Они предположили, что преподавательница стала жертвой провокации этой студентки», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на студентов вуза. Как рассказал один из студентов, знакомый с ситуацией, девушка из Казахстана постоянно пишет этой преподавательнице и высказывает претензии. «Студентка вообще не жертва. Она на протяжении всего обучения позволяет себе грубые высказывания по отношению ко всем преподавателям. А конкретно эту преподавательницу она подставила», — пояснил студент. По его мнению, студентка часто провоцирует конфликтные ситуации. Ранее сообщалось, что преподавательница УрФУ назвала свою бывшую студентку «бездарной дурой» и высмеяла то, что она является гражданкой Казахстана. По словам самой студентки, это произошло во время переписки.

Преподавательница Уральского федерального университета (УрФУ), назвавшая студентку из Казахстана «бездарной дурой» и высмеявшая ее гражданство, стала жертвой провокации этой девушки. Так считают другие студенты вуза, вставшие на защиту преподавательницы. «Часть студентов встали на защиту нагрубившего преподавателя. Они предположили, что преподавательница стала жертвой провокации этой студентки», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на студентов вуза. Как рассказал один из студентов, знакомый с ситуацией, девушка из Казахстана постоянно пишет этой преподавательнице и высказывает претензии. «Студентка вообще не жертва. Она на протяжении всего обучения позволяет себе грубые высказывания по отношению ко всем преподавателям. А конкретно эту преподавательницу она подставила», — пояснил студент. По его мнению, студентка часто провоцирует конфликтные ситуации. Ранее сообщалось, что преподавательница УрФУ назвала свою бывшую студентку «бездарной дурой» и высмеяла то, что она является гражданкой Казахстана. По словам самой студентки, это произошло во время переписки.