Преподавательница УрФУ назвала студентку дурой и усмехнулась над тем, что она из Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподавательница Уральского федерального университета (УрФУ) в переписке со студенткой назвала ее «бездарной дурой» и усмехнулась над тем, что она из Казахстана. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Кандидат педагогических наук с кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках обозвала дурой студентку УрФУ. А также усмехнулась над тем, что студентка из Казахстана», — говорится в сообщении telegram-канала «Свет Екатеринбург».

Студентка пояснила, что решила написать бывшей преподавательнице, узнав, что та негативно обсуждает ее отчисление. В ответ, по словам студентки, преподавательница начала ее оскорблять и смеяться над ее гражданством. К слову, девушка уже восстановилась в университете.

Редакция telegram-канала обратилась за комментарием к преподавателю, на та проигнорировала все сообщения и заблокировала обратившихся. «В пресс-службе УрФУ нам рассказали, что вуз жалоб не получал. Также добавили, что студенты, столкнувшись с подобной ситуацией, могут обратиться к замдиректора по образовательной деятельности Галине Михайловне Квашниной с целью провести проверку», — пишет telegram-канал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступал.

Ранее агентство сообщало, что работник Уральского финансово-юридического колледжа, по словам очевидцев, ударил одного из студентов за мат. После этого полиция Екатеринбурга устроила проверку.

Переписка студентки и преподавательницы Скрин: telegram-канал «Свет Екатеринбург»