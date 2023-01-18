Преподавательница Уральского федерального университета (УрФУ) в переписке со студенткой назвала ее «бездарной дурой» и усмехнулась над тем, что она из Казахстана. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Кандидат педагогических наук с кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках обозвала дурой студентку УрФУ. А также усмехнулась над тем, что студентка из Казахстана», — говорится в сообщении telegram-канала «Свет Екатеринбург».
Студентка пояснила, что решила написать бывшей преподавательнице, узнав, что та негативно обсуждает ее отчисление. В ответ, по словам студентки, преподавательница начала ее оскорблять и смеяться над ее гражданством. К слову, девушка уже восстановилась в университете.
Редакция telegram-канала обратилась за комментарием к преподавателю, на та проигнорировала все сообщения и заблокировала обратившихся. «В пресс-службе УрФУ нам рассказали, что вуз жалоб не получал. Также добавили, что студенты, столкнувшись с подобной ситуацией, могут обратиться к замдиректора по образовательной деятельности Галине Михайловне Квашниной с целью провести проверку», — пишет telegram-канал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступал.
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Преподавательница Уральского федерального университета (УрФУ) в переписке со студенткой назвала ее «бездарной дурой» и усмехнулась над тем, что она из Казахстана. Информация об этом появилась в соцсетях. «Кандидат педагогических наук с кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках обозвала дурой студентку УрФУ. А также усмехнулась над тем, что студентка из Казахстана», — говорится в сообщении telegram-канала «Свет Екатеринбург». Студентка пояснила, что решила написать бывшей преподавательнице, узнав, что та негативно обсуждает ее отчисление. В ответ, по словам студентки, преподавательница начала ее оскорблять и смеяться над ее гражданством. К слову, девушка уже восстановилась в университете. Редакция telegram-канала обратилась за комментарием к преподавателю, на та проигнорировала все сообщения и заблокировала обратившихся. «В пресс-службе УрФУ нам рассказали, что вуз жалоб не получал. Также добавили, что студенты, столкнувшись с подобной ситуацией, могут обратиться к замдиректора по образовательной деятельности Галине Михайловне Квашниной с целью провести проверку», — пишет telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство сообщало, что работник Уральского финансово-юридического колледжа, по словам очевидцев, ударил одного из студентов за мат. После этого полиция Екатеринбурга устроила проверку.