Свердловским офицерам готовят крупные премии в начале года

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области получат премии в начале 2023 года

19 января 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники свердловского главка получат до десяти тысяч рублей за работу в выходные Вадим Ахметов © URA.RU Силовики из ГУ МВД по Свердловской области могут получить сразу несколько крупных премий в начале года: до десяти тысяч рублей за работу в январе и существенные выплаты, приуроченные к 23 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «В этом году руководство готовит выплаты лучшим сотрудникам, которые отличились в январские праздники и после них. В первой половине месяца было много сложных ситуаций, в которые личный состав приходилось привлекать сверхурочно. И сама работа была очень нестандартной для многих. За выполнение заданий поощрят только лучших – кто работал без пререканий и доказал свою полезность», – рассказал собеседник агентства. Некоторые офицеры могут получить до десяти тысяч рублей за проделанную работу, уточнил другой инсайдер. По его словам, материальное положение некоторых сотрудников может улучшиться к 23 февраля – руководство МВД готовит премии, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Источник уточнил, что несмотря на финансовые сложности в главке, премиальный фонд предполагает возможность назначить выплаты некоторым высокопоставленным офицерам. URA.RU обратилось в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Силовики из ГУ МВД по Свердловской области могут получить сразу несколько крупных премий в начале года: до десяти тысяч рублей за работу в январе и существенные выплаты, приуроченные к 23 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «В этом году руководство готовит выплаты лучшим сотрудникам, которые отличились в январские праздники и после них. В первой половине месяца было много сложных ситуаций, в которые личный состав приходилось привлекать сверхурочно. И сама работа была очень нестандартной для многих. За выполнение заданий поощрят только лучших – кто работал без пререканий и доказал свою полезность», – рассказал собеседник агентства. Некоторые офицеры могут получить до десяти тысяч рублей за проделанную работу, уточнил другой инсайдер. По его словам, материальное положение некоторых сотрудников может улучшиться к 23 февраля – руководство МВД готовит премии, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Источник уточнил, что несмотря на финансовые сложности в главке, премиальный фонд предполагает возможность назначить выплаты некоторым высокопоставленным офицерам. URA.RU обратилось в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.