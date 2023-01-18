Во втором по величине городе Курганской области закрыли отделение для онкобольных

19 января 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Тяжелых онкопациентов из Шадринска направляют в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Шадринска возмущены, что онкобольным за лечением приходится ездить в Курган, а в шадринской больнице не работает круглосуточный стационар онкологического отделения. Пост об этом размещен в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». В депздраве объяснили, что отделение не отвечало требованиям Минздрава. «Слышала, что онкологическое отделение закрыто в Шадринской БСМП окончательно и бесповоротно. Значит больные из Курганской области вынуждены будут ездить к Курган, чтобы получить консультации, выписать необходимые лекарства. Как больные люди должны добираться до онкоцентра, это ведь несколько часов дороги? Значит общественное мнение сейчас никого не интересует?», — говорится в посте, под которым горожане оставили несколько десятков комментариев. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что отделение онкологии в Шадринской БСМП не соответствовало требованиям, которые установлены приказом Минздрава России. «Для организации помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках круглосуточного стационара в соответствии с существующими нормативами пациенты направляются в Курган, где имеется необходимое оборудование и медицинские кадры», — подчеркнули в ведомстве. Обследование шадринцы получают в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) города Шадринска, где есть дневной стационар. После лечения пациентов ставят на диспансерный учет в ЦАОП Шадринска. При необходимости все лекарственные препараты выписывают врачи-онкологи Шадринска, разъяснили в депздраве. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой уточнить информацию по данной теме. Депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров, который ранее проводил пикет против оптимизации больниц, пояснил URA.RU, что отделение было закрыто недавно. «Летом вообще закрывали онкологическое отделение. В сентябре открыли. А потом когда-то получилось, что круглосуточный стационар — только в Курган. Вот тебе и город второй по величине в области. Почему нельзя все сделать и обеспечить лечение в Шадринске?», — говорит он. В августе 2022 года URA.RU писало, что в Шадринской БСМП закрыли два отделения — онкологическое и кардиологическое. Тогда депздрав объяснил, что в Шадринской БСМП врачи временно уволились для перерасчета пенсии, и в сентябре, когда они вернутся на работу, отделения откроют. Недавно шадринцы выступили против закрытия круглосуточного стационара в детской больнице. Его перенесут в Шадринскую ЦРБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Шадринска возмущены, что онкобольным за лечением приходится ездить в Курган, а в шадринской больнице не работает круглосуточный стационар онкологического отделения. Пост об этом размещен в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». В депздраве объяснили, что отделение не отвечало требованиям Минздрава. «Слышала, что онкологическое отделение закрыто в Шадринской БСМП окончательно и бесповоротно. Значит больные из Курганской области вынуждены будут ездить к Курган, чтобы получить консультации, выписать необходимые лекарства. Как больные люди должны добираться до онкоцентра, это ведь несколько часов дороги? Значит общественное мнение сейчас никого не интересует?», — говорится в посте, под которым горожане оставили несколько десятков комментариев. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что отделение онкологии в Шадринской БСМП не соответствовало требованиям, которые установлены приказом Минздрава России. «Для организации помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках круглосуточного стационара в соответствии с существующими нормативами пациенты направляются в Курган, где имеется необходимое оборудование и медицинские кадры», — подчеркнули в ведомстве. Обследование шадринцы получают в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) города Шадринска, где есть дневной стационар. После лечения пациентов ставят на диспансерный учет в ЦАОП Шадринска. При необходимости все лекарственные препараты выписывают врачи-онкологи Шадринска, разъяснили в депздраве. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой уточнить информацию по данной теме. Депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров, который ранее проводил пикет против оптимизации больниц, пояснил URA.RU, что отделение было закрыто недавно. «Летом вообще закрывали онкологическое отделение. В сентябре открыли. А потом когда-то получилось, что круглосуточный стационар — только в Курган. Вот тебе и город второй по величине в области. Почему нельзя все сделать и обеспечить лечение в Шадринске?», — говорит он. В августе 2022 года URA.RU писало, что в Шадринской БСМП закрыли два отделения — онкологическое и кардиологическое. Тогда депздрав объяснил, что в Шадринской БСМП врачи временно уволились для перерасчета пенсии, и в сентябре, когда они вернутся на работу, отделения откроют. Недавно шадринцы выступили против закрытия круглосуточного стационара в детской больнице. Его перенесут в Шадринскую ЦРБ.