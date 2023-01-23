Миронов: поставки западных танков не помогут Зеленскому избежать капитуляции

24 января 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов, что Украине не помогут западные танки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки западных танков не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать капитуляции. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Ситуация с поставками танков по киевскому режиму обнажила серьезные разногласия в антироссийской коалиции на Западе, которые будут только нарастать. […] Германия, Франция и, может быть, даже США согласятся дать [Украине] немного танков. Спустя короткое время все они будут преобразованы российской армией в груду металлолома, после чего раскол в антироссийской коалиции станет еще глубже», — написал он в telegram . По словам Сергея Миронова, западные поставки не помогут Украине избежать капитуляции. Ранее Зеленский попросил у Франции еще больше «танков, ракет, оружия». На это жители страны пошутили в соцсети, что якобы президент России Владимир Путин в скором времени тоже отправит танки на Украину.

Поставки западных танков не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать капитуляции. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Ситуация с поставками танков по киевскому режиму обнажила серьезные разногласия в антироссийской коалиции на Западе, которые будут только нарастать. […] Германия, Франция и, может быть, даже США согласятся дать [Украине] немного танков. Спустя короткое время все они будут преобразованы российской армией в груду металлолома, после чего раскол в антироссийской коалиции станет еще глубже», — написал он в telegram. По словам Сергея Миронова, западные поставки не помогут Украине избежать капитуляции. Ранее Зеленский попросил у Франции еще больше «танков, ракет, оружия». На это жители страны пошутили в соцсети, что якобы президент России Владимир Путин в скором времени тоже отправит танки на Украину.