23 января 2023

Миронов: поставки западных танков не помогут Зеленскому избежать капитуляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Миронов, что Украине не помогут западные танки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки западных танков не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать капитуляции. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Ситуация с поставками танков по киевскому режиму обнажила серьезные разногласия в антироссийской коалиции на Западе, которые будут только нарастать. […] Германия, Франция и, может быть, даже США согласятся дать [Украине] немного танков. Спустя короткое время все они будут преобразованы российской армией в груду металлолома, после чего раскол в антироссийской коалиции станет еще глубже», — написал он в telegram. По словам Сергея Миронова, западные поставки не помогут Украине избежать капитуляции.

Ранее Зеленский попросил у Франции еще больше «танков, ракет, оружия». На это жители страны пошутили в соцсети, что якобы президент России Владимир Путин в скором времени тоже отправит танки на Украину.

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Поставки западных танков не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать капитуляции. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Ситуация с поставками танков по киевскому режиму обнажила серьезные разногласия в антироссийской коалиции на Западе, которые будут только нарастать. […] Германия, Франция и, может быть, даже США согласятся дать [Украине] немного танков. Спустя короткое время все они будут преобразованы российской армией в груду металлолома, после чего раскол в антироссийской коалиции станет еще глубже», — написал он в telegram. По словам Сергея Миронова, западные поставки не помогут Украине избежать капитуляции. Ранее Зеленский попросил у Франции еще больше «танков, ракет, оружия». На это жители страны пошутили в соцсети, что якобы президент России Владимир Путин в скором времени тоже отправит танки на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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