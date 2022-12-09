09 декабря 2022

В Екатеринбурге затопило две улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто-Шмидта Фото:

В Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто-Шмидта из-за прорыва трубы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской службе «Горводопровода».

«Подачу воды уже отключили. Скоро подъедет служба благоустройства и будет расчищать улицы, убирать наледь», — сообщили в диспетчерской службе «Горводопровода».

Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря. Из-за прорыва трубы отключили подачу воды к дому на улице Отто-Шмидта,74. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш прорвало трубы. В результате коммунальной аварии затопило частные постройки на улице Ярославская и Ломоносова.

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В Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто-Шмидта из-за прорыва трубы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской службе «Горводопровода». «Подачу воды уже отключили. Скоро подъедет служба благоустройства и будет расчищать улицы, убирать наледь», — сообщили в диспетчерской службе «Горводопровода». Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря. Из-за прорыва трубы отключили подачу воды к дому на улице Отто-Шмидта,74. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш прорвало трубы. В результате коммунальной аварии затопило частные постройки на улице Ярославская и Ломоносова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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