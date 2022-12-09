В Екатеринбурге затопило две улицы

В Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто-Шмидта Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU

В Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто-Шмидта из-за прорыва трубы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской службе «Горводопровода».

«Подачу воды уже отключили. Скоро подъедет служба благоустройства и будет расчищать улицы, убирать наледь», — сообщили в диспетчерской службе «Горводопровода».

Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря. Из-за прорыва трубы отключили подачу воды к дому на улице Отто-Шмидта,74. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш прорвало трубы. В результате коммунальной аварии затопило частные постройки на улице Ярославская и Ломоносова.