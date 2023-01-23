В Кургане эпидемиологи рассказали, как не заразиться гриппом, если дома больные

Курганские эпидемиологи посоветовали изолировать заболевшего гриппом родственника в отдельной комнате

24 января 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Эпидемиологи да курганцам совет, как не заболеть гриппом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Роспотребназдора по Курганской области напомнило жителям региона о необходимых мерах предосторожности в случае, если члены семьи заболели гриппом. Информация появилась на сайте ведомства. «Если в семье кто-то заболел гриппом <…>, вызовите врача, выделите больному отдельную комнату или соблюдайте расстояние от 1 м», — напомнили о первых мерах в Роспотребнадзоре. Эти же мероприятия управление советует проводить при заражении коронавирусом. Также родным советуют сократить количество контактов с больным и проветривать помещение как можно чаще. Ухаживать за больным должен только один член семьи. Для питания заболевшего необходима отдельная посуда. Все члены семьи обязаны мыть руки с мылом, лучше использовать маски и перчатки. Поверхности и воздух в комнате необходимо дезинфицировать. Ранее URA.RU сообщали, что эпидемиологи рассказали курганцам об отличиях типов гриппа. Наиболее частые вариации гриппа — «свиной» и «птичий» грипп.

Управление Роспотребназдора по Курганской области напомнило жителям региона о необходимых мерах предосторожности в случае, если члены семьи заболели гриппом. Информация появилась на сайте ведомства. «Если в семье кто-то заболел гриппом <…>, вызовите врача, выделите больному отдельную комнату или соблюдайте расстояние от 1 м», — напомнили о первых мерах в Роспотребнадзоре. Эти же мероприятия управление советует проводить при заражении коронавирусом. Также родным советуют сократить количество контактов с больным и проветривать помещение как можно чаще. Ухаживать за больным должен только один член семьи. Для питания заболевшего необходима отдельная посуда. Все члены семьи обязаны мыть руки с мылом, лучше использовать маски и перчатки. Поверхности и воздух в комнате необходимо дезинфицировать. Ранее URA.RU сообщали, что эпидемиологи рассказали курганцам об отличиях типов гриппа. Наиболее частые вариации гриппа — «свиной» и «птичий» грипп.