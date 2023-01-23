Коммунальщики Миасса пожаловались на недостоверные данные в реестре лицензий ЖКХ

24 января 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Действие лицензии управляющей компании продлили на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) управляющие компании (УК) пожаловались на недостоверную информацию в реестре лицензий на сайте Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. По данным портала, действие их лицензий уже закончилось, хотя они продлены на полгода. Об этом URA.RU сообщили в ООО «ЖЭК». «Лицензия компании ООО „ЖЭК“ продлена до 1 июня 2023 года. Мы сделали запрос в Государственную жилищную инспекцию по региону на внесение изменений в реестр лицензий. Но там ответили, что основание для внесения изменений отсутствует», — рассказывают в ООО «ЖЭК». На портале ГИС ЖКХ указано, что лицензия ООО «ЖЭК» действует до 11 января 2023 года, хотя статус стоит «действующая». В пресс-службе мэрии Миасса рассказали, что две УК в конце года не подали заявление на продление лицензий и что срок их действия увеличен. «Государственная жилищная инспекция в декабре нас известила о том, что от двух управляющих компаний не поступили заявления на продление лицензий, в том числе ООО „ЖЭК“. Всего 14 домов. Срок окончания лицензии перенесен с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года. У них есть время продлить свою лицензию. На настоящий момент ни один из домов этих компаний без обслуживания не останется», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. Ранее сообщалось, что более сотни домов останутся без УК. Однако собственникам квартир в этих домах пока волноваться не о чем. Лицензии продолжают действовать. URA.RU связалось с пресс-службой Государственной жилищной инспекции региона, там обещали дать комментарий позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) управляющие компании (УК) пожаловались на недостоверную информацию в реестре лицензий на сайте Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. По данным портала, действие их лицензий уже закончилось, хотя они продлены на полгода. Об этом URA.RU сообщили в ООО «ЖЭК». «Лицензия компании ООО „ЖЭК“ продлена до 1 июня 2023 года. Мы сделали запрос в Государственную жилищную инспекцию по региону на внесение изменений в реестр лицензий. Но там ответили, что основание для внесения изменений отсутствует», — рассказывают в ООО «ЖЭК». На портале ГИС ЖКХ указано, что лицензия ООО «ЖЭК» действует до 11 января 2023 года, хотя статус стоит «действующая». В пресс-службе мэрии Миасса рассказали, что две УК в конце года не подали заявление на продление лицензий и что срок их действия увеличен. «Государственная жилищная инспекция в декабре нас известила о том, что от двух управляющих компаний не поступили заявления на продление лицензий, в том числе ООО „ЖЭК“. Всего 14 домов. Срок окончания лицензии перенесен с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года. У них есть время продлить свою лицензию. На настоящий момент ни один из домов этих компаний без обслуживания не останется», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. Ранее сообщалось, что более сотни домов останутся без УК. Однако собственникам квартир в этих домах пока волноваться не о чем. Лицензии продолжают действовать. URA.RU связалось с пресс-службой Государственной жилищной инспекции региона, там обещали дать комментарий позже.