Свердловские полицейские спасли водителя, отравленного выхлопными газами

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, которому стало плохо из-за выхлопных газов. Об этом рассказали в сообществе «МО МВД РОССИИ Красноуфимский» в социальной сети «ВКонтакте».
«Наряд ДПС в составе двух инспекторов Ивана Фролова и Дмитрия Якимова во время патрулирования автодороги „Пермь-Екатеринбург“ заметили в автомобиле „Лада-Веста“ мужчину, у которого изо рта шла пена. Он не подавал признаков жизни. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы вытащить водителя. Далее пострадавшего доставили в больницу», — рассказали в сообществе МВД.
Позже стало известно, что мужчина добирался из Екатеринбурга домой в Кировскую область. В дороге он остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности автомобиля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения.
Фото: сообществе «МО МВД РОССИИ «Красноуфимский» социальной сети «ВКонтакте»
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В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, которому стало плохо из-за выхлопных газов. Об этом рассказали в сообществе «МО МВД РОССИИ Красноуфимский» в социальной сети «ВКонтакте». «Наряд ДПС в составе двух инспекторов Ивана Фролова и Дмитрия Якимова во время патрулирования автодороги „Пермь-Екатеринбург“ заметили в автомобиле „Лада-Веста“ мужчину, у которого изо рта шла пена. Он не подавал признаков жизни. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы вытащить водителя. Далее пострадавшего доставили в больницу», — рассказали в сообществе МВД. Позже стало известно, что мужчина добирался из Екатеринбурга домой в Кировскую область. В дороге он остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения.