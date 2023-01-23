Свердловские полицейские спасли водителя, отравленного выхлопными газами. Фото

24 января 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Из-за неисправности автомобиля водитель отравился выхлопными газами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, которому стало плохо из-за выхлопных газов. Об этом рассказали в сообществе «МО МВД РОССИИ Красноуфимский» в социальной сети «ВКонтакте». «Наряд ДПС в составе двух инспекторов Ивана Фролова и Дмитрия Якимова во время патрулирования автодороги „Пермь-Екатеринбург“ заметили в автомобиле „Лада-Веста“ мужчину, у которого изо рта шла пена. Он не подавал признаков жизни. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы вытащить водителя. Далее пострадавшего доставили в больницу», — рассказали в сообществе МВД. Позже стало известно, что мужчина добирался из Екатеринбурга домой в Кировскую область. В дороге он остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения. Свердловские полицейские спасли водителя, отравленного выхлопными газами Фото: сообществе «МО МВД РОССИИ «Красноуфимский» социальной сети «ВКонтакте»

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, которому стало плохо из-за выхлопных газов. Об этом рассказали в сообществе «МО МВД РОССИИ Красноуфимский» в социальной сети «ВКонтакте». «Наряд ДПС в составе двух инспекторов Ивана Фролова и Дмитрия Якимова во время патрулирования автодороги „Пермь-Екатеринбург“ заметили в автомобиле „Лада-Веста“ мужчину, у которого изо рта шла пена. Он не подавал признаков жизни. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы вытащить водителя. Далее пострадавшего доставили в больницу», — рассказали в сообществе МВД. Позже стало известно, что мужчина добирался из Екатеринбурга домой в Кировскую область. В дороге он остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения.