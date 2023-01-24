24 января 2023

Экс-полицейский из ХМАО отправится за решетку за помощь в поиске «закладки»

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Экс-оперуполномоченного осудили в Сургуте за взятку Фото:

Сургутский городской суд (ХМАО) признал виновным экс- оперуполномоченного городского отдела МВД на транспорте в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в Сургуте „закладку“. Не дождавшись, когда задержанный самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту „закладки“, отыскал ее и лично положил в карман», — отмечается в telegram-канале транспортной прокуратуры.

Кроме того, по мнению прокуратуры осужденный получил взятку за уменьшение объема обнаруженного у задержанного наркотика: часть его он высыпал на землю. Теперь бывшему полицейскому придется отбывать 4 года наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком 3 года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.

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Сургутский городской суд (ХМАО) признал виновным экс- оперуполномоченного городского отдела МВД на транспорте в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в Сургуте „закладку“. Не дождавшись, когда задержанный самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту „закладки“, отыскал ее и лично положил в карман», — отмечается в telegram-канале транспортной прокуратуры. Кроме того, по мнению прокуратуры осужденный получил взятку за уменьшение объема обнаруженного у задержанного наркотика: часть его он высыпал на землю. Теперь бывшему полицейскому придется отбывать 4 года наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком 3 года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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