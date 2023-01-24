Экс-полицейский из ХМАО отправится за решетку за помощь в поиске «закладки»

25 января 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Экс-оперуполномоченного осудили в Сургуте за взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутский городской суд (ХМАО) признал виновным экс- оперуполномоченного городского отдела МВД на транспорте в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в Сургуте „закладку“. Не дождавшись, когда задержанный самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту „закладки“, отыскал ее и лично положил в карман», — отмечается в telegram-канале транспортной прокуратуры. Кроме того, по мнению прокуратуры осужденный получил взятку за уменьшение объема обнаруженного у задержанного наркотика: часть его он высыпал на землю. Теперь бывшему полицейскому придется отбывать 4 года наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком 3 года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Сургутский городской суд (ХМАО) признал виновным экс- оперуполномоченного городского отдела МВД на транспорте в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в Сургуте „закладку“. Не дождавшись, когда задержанный самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту „закладки“, отыскал ее и лично положил в карман», — отмечается в telegram-канале транспортной прокуратуры. Кроме того, по мнению прокуратуры осужденный получил взятку за уменьшение объема обнаруженного у задержанного наркотика: часть его он высыпал на землю. Теперь бывшему полицейскому придется отбывать 4 года наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком 3 года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.