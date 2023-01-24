Челябинские банки предложили клиентам способы сэкономить на вкладах

Банки Челябинска предложили клиентам возможности для снижения налогового бремени по вкладам. Как URA.RU рассказали участники рынка, есть инструменты, позволяющие если не отменить подоходный налог, то его компенсировать.
«Клиенты заинтересованы в росте потенциального дохода от сбережений и снижения потерь от инфляции. Поэтому „сложные“ продукты набирают популярность», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского отделения «Сбербанка».
Финучреждение предложило вкладчикам на выбор несколько инструментов. Среди них накопительное страхование жизни с налоговыми льготами, негосударственное пенсионное страхование и индивидуальный налоговый счет. По всем продуктам государство разрешило делать налоговый вычет. Суммы возмещения от 15,6 до 52 тысяч рублей.
В банке обратили внимание на то, что ряд инструментов доходнее вкладов, хотя риски сопоставимы. В числе таких — государственные и корпоративные облигации. В ВТБ заметили, что вклады, проценты по которым не превышают 1%, налогом не облагаются. Также освобождены от уплаты подоходного налога граждане с совокупной суммы размером в миллион рублей на вкладе, умноженный ключевую ставку Центробанка РФ.
Вклады не потеряют популярности, уверена преподаватель основ финансовой грамотности, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного медицинского университета Мария Егорова. Собеседница URA.RU отметила: депозиты удобны тем, что являются подушкой безопасности при низких рисках. В то же время, отметила Егорова, для создания и накопления оптимальны другие инвестиционные инструменты, спрос на которые введение налога на вклады увеличит.
Впервые налог на доходы по вкладам в России предложили ввести в 2020 году. Однако весной 2021 года, когда подошел первый срок уплаты, из-за пандемии коронавируса взимание налога отложили. Так же поступили и весной 2022 года. В результате платить россиянам придется в 2024 году, когда будут подводиться итоги 2023 года.
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Банки Челябинска предложили клиентам возможности для снижения налогового бремени по вкладам. Как URA.RU рассказали участники рынка, есть инструменты, позволяющие если не отменить подоходный налог, то его компенсировать. «Клиенты заинтересованы в росте потенциального дохода от сбережений и снижения потерь от инфляции. Поэтому „сложные“ продукты набирают популярность», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского отделения «Сбербанка». Финучреждение предложило вкладчикам на выбор несколько инструментов. Среди них накопительное страхование жизни с налоговыми льготами, негосударственное пенсионное страхование и индивидуальный налоговый счет. По всем продуктам государство разрешило делать налоговый вычет. Суммы возмещения от 15,6 до 52 тысяч рублей. В банке обратили внимание на то, что ряд инструментов доходнее вкладов, хотя риски сопоставимы. В числе таких — государственные и корпоративные облигации. В ВТБ заметили, что вклады, проценты по которым не превышают 1%, налогом не облагаются. Также освобождены от уплаты подоходного налога граждане с совокупной суммы размером в миллион рублей на вкладе, умноженный ключевую ставку Центробанка РФ. Вклады не потеряют популярности, уверена преподаватель основ финансовой грамотности, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного медицинского университета Мария Егорова. Собеседница URA.RU отметила: депозиты удобны тем, что являются подушкой безопасности при низких рисках. В то же время, отметила Егорова, для создания и накопления оптимальны другие инвестиционные инструменты, спрос на которые введение налога на вклады увеличит. Впервые налог на доходы по вкладам в России предложили ввести в 2020 году. Однако весной 2021 года, когда подошел первый срок уплаты, из-за пандемии коронавируса взимание налога отложили. Так же поступили и весной 2022 года. В результате платить россиянам придется в 2024 году, когда будут подводиться итоги 2023 года.