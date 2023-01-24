Челябинские банки предложили клиентам способы сэкономить на вкладах

Банкиры предложили клиентам минимизировать потери от введенного налога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банки Челябинска предложили клиентам возможности для снижения налогового бремени по вкладам. Как URA.RU рассказали участники рынка, есть инструменты, позволяющие если не отменить подоходный налог, то его компенсировать.

«Клиенты заинтересованы в росте потенциального дохода от сбережений и снижения потерь от инфляции. Поэтому „сложные“ продукты набирают популярность», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского отделения «Сбербанка».

Финучреждение предложило вкладчикам на выбор несколько инструментов. Среди них накопительное страхование жизни с налоговыми льготами, негосударственное пенсионное страхование и индивидуальный налоговый счет. По всем продуктам государство разрешило делать налоговый вычет. Суммы возмещения от 15,6 до 52 тысяч рублей.

В банке обратили внимание на то, что ряд инструментов доходнее вкладов, хотя риски сопоставимы. В числе таких — государственные и корпоративные облигации. В ВТБ заметили, что вклады, проценты по которым не превышают 1%, налогом не облагаются. Также освобождены от уплаты подоходного налога граждане с совокупной суммы размером в миллион рублей на вкладе, умноженный ключевую ставку Центробанка РФ.

Вклады не потеряют популярности, уверена преподаватель основ финансовой грамотности, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного медицинского университета Мария Егорова. Собеседница URA.RU отметила: депозиты удобны тем, что являются подушкой безопасности при низких рисках. В то же время, отметила Егорова, для создания и накопления оптимальны другие инвестиционные инструменты, спрос на которые введение налога на вклады увеличит.

Впервые налог на доходы по вкладам в России предложили ввести в 2020 году. Однако весной 2021 года, когда подошел первый срок уплаты, из-за пандемии коронавируса взимание налога отложили. Так же поступили и весной 2022 года. В результате платить россиянам придется в 2024 году, когда будут подводиться итоги 2023 года.