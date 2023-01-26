Вице-премьер Хуснуллин пообещал вернуть страдающим с 2014 года жителям ЛНР тепло и воду

Россия восстановит коммунальные системы в населенных пунктах ЛНР

26 января 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

В ЛНР восстановят тепло- и водоснабжение, рассказал Марат Хуснуллин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Луганской народной республике будут пробурены 15 скважин, которые обеспечат водой и теплом 10 тысяч человек, страдавших с начала украинского политического кризиса, начавшегося в 2014 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Новость по теме «Как в блокадном Ленинграде: ни света, ни воды». В замерзающий поселок власти ЛНР пригнали полевую кухню и палатку-шатер с буржуйкой. ФОТО «Например, чтобы поскорее подать тепло в дома Лисичанска, Горского и Золотого в ЛНР, пробурим 15 скважин, а затем установим и подключим к сетям блочно-модульные котельные. Их работа позволит обеспечить теплом около 10 000 человек», — рассказал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что эти скважины также обеспечат водоснабжение в Лисичанске. Хуснуллин рассказал, что тепло- и водоснабжение в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры являются одними из важнейших задач. В некоторых зонах коммунальные системы приходится восстанавливать с нуля. Ремонт коммунальных систем в Луганской народной республике проходит в рамках мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры в ЛНР и ДНР.

В Луганской народной республике будут пробурены 15 скважин, которые обеспечат водой и теплом 10 тысяч человек, страдавших с начала украинского политического кризиса, начавшегося в 2014 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Например, чтобы поскорее подать тепло в дома Лисичанска, Горского и Золотого в ЛНР, пробурим 15 скважин, а затем установим и подключим к сетям блочно-модульные котельные. Их работа позволит обеспечить теплом около 10 000 человек», — рассказал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что эти скважины также обеспечат водоснабжение в Лисичанске. Хуснуллин рассказал, что тепло- и водоснабжение в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры являются одними из важнейших задач. В некоторых зонах коммунальные системы приходится восстанавливать с нуля. Ремонт коммунальных систем в Луганской народной республике проходит в рамках мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры в ЛНР и ДНР.