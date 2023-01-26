Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

27 января 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль студенческих игр Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области официально отменили Универсиаду — 2023. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Постановляю признать утратившим силу указ „О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге“», — говорится в тексте указа. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Первые общежития для фестиваля университетского спорта уже сдали в эксплуатацию.

В Свердловской области официально отменили Универсиаду — 2023. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Постановляю признать утратившим силу указ „О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге“», — говорится в тексте указа. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Первые общежития для фестиваля университетского спорта уже сдали в эксплуатацию.