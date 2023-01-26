26 января 2023

Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

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Пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023. Екатеринбург, деревня универсиады
Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль студенческих игр

В Свердловской области официально отменили Универсиаду — 2023. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Постановляю признать утратившим силу указ „О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге“», — говорится в тексте указа. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу.

В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Первые общежития для фестиваля университетского спорта уже сдали в эксплуатацию.

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В Свердловской области официально отменили Универсиаду — 2023. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Постановляю признать утратившим силу указ „О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге“», — говорится в тексте указа. Летнюю Универсиаду-2023 ранее отменил международный комитет FISU. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый студенческий фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Первые общежития для фестиваля университетского спорта уже сдали в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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