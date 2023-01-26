Глава Нижневартовска: в стагнации города виноваты COVID-19 и санкции

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко считает, что санкции заставили город стагнировать
Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко ответил на вопрос о стагнации городской экономики. Его задал депутат гордумы Анатолий Криста, трансляция велась в социальных сетях мэрии.
«Мы должны понимать, что ковид и санкции оказали влияние на любой субъект РФ. Несмотря на это, мы удержали позиции, а не просели. Стабильность — это хорошо», — отметил глава Нижневартовска.
Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Оставить место свободное от застройки и возвести там монумент — один из вариантов.
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