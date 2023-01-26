26 января 2023

Глава Нижневартовска: в стагнации города виноваты COVID-19 и санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко считает, что санкции заставили город стагнировать Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко ответил на вопрос о стагнации городской экономики. Его задал депутат гордумы Анатолий Криста, трансляция велась в социальных сетях мэрии.

«Мы должны понимать, что ковид и санкции оказали влияние на любой субъект РФ. Несмотря на это, мы удержали позиции, а не просели. Стабильность — это хорошо», — отметил глава Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Оставить место свободное от застройки и возвести там монумент — один из вариантов.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко ответил на вопрос о стагнации городской экономики. Его задал депутат гордумы Анатолий Криста, трансляция велась в социальных сетях мэрии. «Мы должны понимать, что ковид и санкции оказали влияние на любой субъект РФ. Несмотря на это, мы удержали позиции, а не просели. Стабильность — это хорошо», — отметил глава Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Оставить место свободное от застройки и возвести там монумент — один из вариантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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