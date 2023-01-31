Губернатор Махонин придумал, как вселить в людей надежду

В больницах Пермского края разместят информацию о студентах, которые придут туда работать

01 февраля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин уверен, что информированность успокоит людей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Пермского края должны знать, что власти делают для привлечения в их больницы новых специалистов, считает губернатор Дмитрий Махонин. Сейчас на территориях ему часто задают вопрос о нехватке медицинских работников. Между тем, в регионе действует программа по целевому обучению медиков, которые после окончания вуза или училища приедут работать в глубинку. На это глава региона обратил внимание в ходе заседания правительства края. «Может быть на информационных досках размещать информацию, сколько на данный момент по целевым договорам для этой клиники в образовательных учреждениях учится людей. Столько-то терапевтов, столько-то стоматологов и так далее. Чтобы люди приходили и на доске объявлений видели, что к ним в скором времени действительно будут поступать специалисты, которых они ждут», — обратился Махонин к министру здравоохранения Анастасии Крутень. Свою администрацию губернатор также призвал подключиться к работе по информированию жителей. По данным минздрава Прикамья, в 2022 году по программе «Земский доктор» в медучреждения региона на работу устроились 147 человек. По словам Анастасии Куртень, число принимаемых студентов в пермский медуниверситет каждый год увеличивается.

Жители Пермского края должны знать, что власти делают для привлечения в их больницы новых специалистов, считает губернатор Дмитрий Махонин. Сейчас на территориях ему часто задают вопрос о нехватке медицинских работников. Между тем, в регионе действует программа по целевому обучению медиков, которые после окончания вуза или училища приедут работать в глубинку. На это глава региона обратил внимание в ходе заседания правительства края. «Может быть на информационных досках размещать информацию, сколько на данный момент по целевым договорам для этой клиники в образовательных учреждениях учится людей. Столько-то терапевтов, столько-то стоматологов и так далее. Чтобы люди приходили и на доске объявлений видели, что к ним в скором времени действительно будут поступать специалисты, которых они ждут», — обратился Махонин к министру здравоохранения Анастасии Крутень. Свою администрацию губернатор также призвал подключиться к работе по информированию жителей. По данным минздрава Прикамья, в 2022 году по программе «Земский доктор» в медучреждения региона на работу устроились 147 человек. По словам Анастасии Куртень, число принимаемых студентов в пермский медуниверситет каждый год увеличивается.