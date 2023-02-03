Рогов рассказал о подробностях взрыва в Энергодаре. Видео

Рогов: в Энергодаре взрывной волной выбило окна до девятого этажа

03 февраля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Энергодаре взрывной волной выбило окна девятиэтажного дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрыв автомобиля в Энергодаре был таким мощным, что взрывной волной выбило окна в рядом стоящих домах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале . Он рассказал, что в настоящий момент пожар от взрыва потушен. Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре прогремел мощный взрыв. Позднее он уточнил, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Рогов заявил, что происшествие было терактом. Обновлено в 11.51: Предварительно, погибшим при взрыве автомобиля стал сотрудник ГУ МВД Запорожской области.

Взрыв автомобиля в Энергодаре был таким мощным, что взрывной волной выбило окна в рядом стоящих домах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он рассказал, что в настоящий момент пожар от взрыва потушен. Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре прогремел мощный взрыв. Позднее он уточнил, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Рогов заявил, что происшествие было терактом. Обновлено в 11.51: Предварительно, погибшим при взрыве автомобиля стал сотрудник ГУ МВД Запорожской области.