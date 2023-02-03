Рогов рассказал о подробностях взрыва в Энергодаре. Видео

Рогов: в Энергодаре взрывной волной выбило окна до девятого этажа
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В Энергодаре взрывной волной выбило окна девятиэтажного дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрыв автомобиля в Энергодаре был таким мощным, что взрывной волной выбило окна в рядом стоящих домах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он рассказал, что в настоящий момент пожар от взрыва потушен.

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре прогремел мощный взрыв. Позднее он уточнил, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Рогов заявил, что происшествие было терактом.

Обновлено в 11.51:

Предварительно, погибшим при взрыве автомобиля стал сотрудник ГУ МВД Запорожской области.

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Взрыв автомобиля в Энергодаре был таким мощным, что взрывной волной выбило окна в рядом стоящих домах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он рассказал, что в настоящий момент пожар от взрыва потушен. Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре прогремел мощный взрыв. Позднее он уточнил, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Рогов заявил, что происшествие было терактом. Обновлено в 11.51: Предварительно, погибшим при взрыве автомобиля стал сотрудник ГУ МВД Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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