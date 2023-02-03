Рогов: взрыв в Энергодаре был терактом

Владимир Рогов рассказал, что взорвалось в Энергодаре. Архивное фото
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Энергодаре взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал это терактом.
«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стала детонация автомобиля», — написал Владимир Рогов в своем
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