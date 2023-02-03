Рогов: взрыв в Энергодаре был терактом

Владимир Рогов рассказал, что взорвалось в Энергодаре. Архивное фото Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал это терактом.