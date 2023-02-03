Рогов: взрыв в Энергодаре был терактом

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Владимир Рогов рассказал, что взорвалось в Энергодаре. Архивное фото Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал это терактом.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стала детонация автомобиля», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что при взрыве погиб человек.

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В Энергодаре взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал это терактом. «Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стала детонация автомобиля», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что при взрыве погиб человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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