Глава СК РФ запросил доклад по делу о гибели пенсионерки из ХМАО

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели пенсионерки из Нефтеюганска в яме с горячей водой

04 февраля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти пенсионерки в Нефтеюганске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководства следственного управления ХМАО о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту смерти пенсионерки в Нефтеюганске. Как сообщается в telegram-канале информационного центра СК РФ, она упала в яму с горячей водой. «В аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ пользователь в комментарии обращает внимание на гибель в январе текущего года 79-летней жительницы города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в результате падения в неогражденную яму с горячей водой. В СУ СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении. Происшествие случилось из-за непринятия мер сотрудниками коммунальных служб для устранения порыва на теплотрассе. К ответственности они не привлечены, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял под контроль расселение аварийного дома в Сургуте. Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО Дмитрию Шерману представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководства следственного управления ХМАО о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту смерти пенсионерки в Нефтеюганске. Как сообщается в telegram-канале информационного центра СК РФ, она упала в яму с горячей водой. «В аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ пользователь в комментарии обращает внимание на гибель в январе текущего года 79-летней жительницы города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в результате падения в неогражденную яму с горячей водой. В СУ СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении. Происшествие случилось из-за непринятия мер сотрудниками коммунальных служб для устранения порыва на теплотрассе. К ответственности они не привлечены, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял под контроль расселение аварийного дома в Сургуте. Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО Дмитрию Шерману представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.