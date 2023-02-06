06 февраля 2023

В Свердловской области осужденные устроили массовую драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, заключенные, уголовник, колония, тюрьма, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, окно, ик-6
Драка произошла в исправительном центре Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

В исправительном центре ГУ ФСИН по Свердловской области в Верхней Туре осужденные устроили драку, после того как один из них вернулся из магазина пьяным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Между осужденным А. и осужденным Т., 1986 года рождения, отбывающим наказание в этом же УФИЦ, возник конфликт. Осужденный Т. применил в отношении А. физическую силу. Конфликт между осужденными пытались пресечь другие осужденные», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что история началась, когда осужденный А. из исправительного центра ушел в магазин и вернулся оттуда пьяный. Силовики потребовали его пройти проверку на опьянение, после чего он изрезал себе руку бритвой. Пока к исправительному центру ехали полицейские и медики из бригады скорой помощи, началась драка. Участникам потасовки грозит перевод из исправительного центра в колонию.

Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. После проведенной экспертизы медики подтвердили, что участник драки был пьян.

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В исправительном центре ГУ ФСИН по Свердловской области в Верхней Туре осужденные устроили драку, после того как один из них вернулся из магазина пьяным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Между осужденным А. и осужденным Т., 1986 года рождения, отбывающим наказание в этом же УФИЦ, возник конфликт. Осужденный Т. применил в отношении А. физическую силу. Конфликт между осужденными пытались пресечь другие осужденные», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что история началась, когда осужденный А. из исправительного центра ушел в магазин и вернулся оттуда пьяный. Силовики потребовали его пройти проверку на опьянение, после чего он изрезал себе руку бритвой. Пока к исправительному центру ехали полицейские и медики из бригады скорой помощи, началась драка. Участникам потасовки грозит перевод из исправительного центра в колонию. Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. После проведенной экспертизы медики подтвердили, что участник драки был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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