В Свердловской области осужденные устроили массовую драку

07 февраля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Драка произошла в исправительном центре Верхней Пышмы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В исправительном центре ГУ ФСИН по Свердловской области в Верхней Туре осужденные устроили драку, после того как один из них вернулся из магазина пьяным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Между осужденным А. и осужденным Т., 1986 года рождения, отбывающим наказание в этом же УФИЦ, возник конфликт. Осужденный Т. применил в отношении А. физическую силу. Конфликт между осужденными пытались пресечь другие осужденные», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что история началась, когда осужденный А. из исправительного центра ушел в магазин и вернулся оттуда пьяный. Силовики потребовали его пройти проверку на опьянение, после чего он изрезал себе руку бритвой. Пока к исправительному центру ехали полицейские и медики из бригады скорой помощи, началась драка. Участникам потасовки грозит перевод из исправительного центра в колонию. Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. После проведенной экспертизы медики подтвердили, что участник драки был пьян.

В исправительном центре ГУ ФСИН по Свердловской области в Верхней Туре осужденные устроили драку, после того как один из них вернулся из магазина пьяным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Между осужденным А. и осужденным Т., 1986 года рождения, отбывающим наказание в этом же УФИЦ, возник конфликт. Осужденный Т. применил в отношении А. физическую силу. Конфликт между осужденными пытались пресечь другие осужденные», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что история началась, когда осужденный А. из исправительного центра ушел в магазин и вернулся оттуда пьяный. Силовики потребовали его пройти проверку на опьянение, после чего он изрезал себе руку бритвой. Пока к исправительному центру ехали полицейские и медики из бригады скорой помощи, началась драка. Участникам потасовки грозит перевод из исправительного центра в колонию. Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. После проведенной экспертизы медики подтвердили, что участник драки был пьян.