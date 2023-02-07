В свердловском поселке детский сад, больница и дома останутся без электричества

08 февраля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Черноисточинске 9 февраля отключат электричество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Черноисточинске Свердловской области 9 февраля отключат электричество в связи с заменой трансформатора на подстанции №5005. Без света останутся детский сад №50, Центр общей врачебной практики, аптека, магазин и частные дома, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В поселке 9 февраля в связи с заменой трансформатора на ТП-5005 с 9:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии. Под отключение попадают: „Монетка“, аптека, больница, детский сад №50 и частные дома», — говорится в сообщении. В администрации поселка добавили, что под отключение попадают кафе «Касабланка», школа искусств, Дом детского творчества. Жильцы домов по улицам Береговая, Садовая, Юбилейная и Ломоносова также останутся без электроэнергии в этот день.

В поселке Черноисточинске Свердловской области 9 февраля отключат электричество в связи с заменой трансформатора на подстанции №5005. Без света останутся детский сад №50, Центр общей врачебной практики, аптека, магазин и частные дома, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В поселке 9 февраля в связи с заменой трансформатора на ТП-5005 с 9:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии. Под отключение попадают: „Монетка“, аптека, больница, детский сад №50 и частные дома», — говорится в сообщении. В администрации поселка добавили, что под отключение попадают кафе «Касабланка», школа искусств, Дом детского творчества. Жильцы домов по улицам Береговая, Садовая, Юбилейная и Ломоносова также останутся без электроэнергии в этот день.