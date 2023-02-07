07 февраля 2023

В свердловском поселке детский сад, больница и дома останутся без электричества

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В Черноисточинске 9 февраля отключат электричество Фото:

В поселке Черноисточинске Свердловской области 9 февраля отключат электричество в связи с заменой трансформатора на подстанции №5005. Без света останутся детский сад №50, Центр общей врачебной практики, аптека, магазин и частные дома, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке 9 февраля в связи с заменой трансформатора на ТП-5005 с 9:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии. Под отключение попадают: „Монетка“, аптека, больница, детский сад №50 и частные дома», — говорится в сообщении.

В администрации поселка добавили, что под отключение попадают кафе «Касабланка», школа искусств, Дом детского творчества. Жильцы домов по улицам Береговая, Садовая, Юбилейная и Ломоносова также останутся без электроэнергии в этот день.

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В поселке Черноисточинске Свердловской области 9 февраля отключат электричество в связи с заменой трансформатора на подстанции №5005. Без света останутся детский сад №50, Центр общей врачебной практики, аптека, магазин и частные дома, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В поселке 9 февраля в связи с заменой трансформатора на ТП-5005 с 9:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии. Под отключение попадают: „Монетка“, аптека, больница, детский сад №50 и частные дома», — говорится в сообщении. В администрации поселка добавили, что под отключение попадают кафе «Касабланка», школа искусств, Дом детского творчества. Жильцы домов по улицам Береговая, Садовая, Юбилейная и Ломоносова также останутся без электроэнергии в этот день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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