В Челябинской области будут судить депутата, убившего свою бывшую жену

Николая Швеца будут судить в Карталинском городском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат от «Единой России» Полтавского сельского поселения Карталинского района (Челябинская область) Николай Швец предстанет перед судом за убийство бывшей жены на станции Карталы. Об этом URA.RU сообщили 8 февраля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд. Обвиняемый в феврале 2022 года, в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись охотничьим ружьем, прибыл на автомобиле к одному из предприятий железнодорожного транспорта, где работала его бывшая супруга. Он произвел по ней из ружья не менее двух прицельных выстрелов и потерпевшая скончалась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Швец также попытался устранить случайного свидетеля и произвел в незнакомого мужчину не менее двух выстрелов, причинив ему тяжкий вред здоровью. Второй свидетель успел отклониться от выстрела и не пострадал.

Швецу приостановили членство в «Единой России». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч.3 ст. 30, п. п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление).

По данным URA.RU, поводом для трагического конфликта стал раздел имущества после развода. У убитой женщины остались трое несовершеннолетних детей.